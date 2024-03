Malá hokejová liga amatérů míří do finále, v sobotu poznáme konečné pořadí

Druhý ročník Malé hokejové ligy amatérů odstartoval základní částí, ve které se hrálo systémem každý s každým. Všechny týmy následně šly podle pořadí do čtvrtfinálových soubojů v play off. Zde svou roli potvrdili největší favorité HP Vimperk a HC Prachatice. Týmy na třetím a čtvrtém místě však své pozice neobhájily a do semifinále o první až čtvrté místo proklouzly celky HC Netolice a Čkyně golden shovels. „Semifinále“ o 5. – 8. místo pak zbylo na celky Hockey Zálezly, HC Budilov, HC Zdíkov a Šumavští vlci.

Překvapení přineslo i semifinále, kdy obhájce titulu HC Prachatice padl s Netolicemi a čeká ho „jen“ boj o bronz proti Čkyňským. Netolice si o titul zahrají s Vimperkem.

Kompletní sobotní finálový program je následující: 12.00 HC Budilov – HC Šumavští vlci (o 7. místo), 14.00 HC Zdíkov – Hockey Zálezly (o 5. místo), 16.00 HC Prachatice – Čkyně golden shovels (o 3. místo), 18.00 HP Vimperk – HC Netolice (finále). Poté následuje v restauraci Hamajda vedle zimního stadionu slavnostní vyhlášení celého soutěžního ročníku.