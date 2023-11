/FOTOGALERIE, VIDEO/ Je zde páté kolo Malé hokejové ligy amatérů ve Vimperku. To se odehraje v sobotu 2. prosince na vimperském ledě. A program slibuje hodně zajímavé souboje.

MHL: Budilov - Zálezly. | Video: Zdeněk Formánek

MHL.Zdroj: Deník/ RedakceMalá hokejová liga amatérů ve Vimperku se čtvrtým kolem překlopila do druhé poloviny základní části. Připomeňme si, že osm týmů hraje nejprve každý s každým a pak následují souboje o umístění, přičemž si každý s týmů zahraje další tři utkání. Po minulém kole si vytvořili hokejisté HP Vimperk na čele tabulky dvoubodový náskok na HC Prachatice, který ztratil první body v soutěži po porážce na nájezdy s HC Netolice. Třetí příčku si drží s odstupem dalšího bodu Budilov.

Aktuální tabulka je ZDE:

Páté kolo přinese hodně zajímavé souboje. Jako první vyrazí na led ve 12.15 hodin k vzájemnému souboji dvojice HP Vimperk - Hockey Zálezly. Postavení v tabulce staví do role favorita Vimperské, ale Zálezelští neprodají kůži lacino. Favorit to nemusí mít ani trochu jednoduché. Od 14.15 hodin zkříží hokejky hráči HC Netolice a Čkyně Golden Shovels. Zde půjde o přímý souboj o páté místo a lepší postavení pro play off. Netoličtí potvrdili své kvality minule proti Prachaticím, což je může stavět do role mírných favoritů i tentokrát. Přímý souboj o místo druhé se odehraje od 16.15 hodin mezi HP Prachatice a HC Budilov. Prachatičtí si nemohou dovolit další ztrátu, aby nenabídli Vimperku hladkou cestu za vítězstvím v základní skupině. Budilov si však brousí zuby na zajímavý skalp. Zápasy posledních dvou týmů tabulky mívají nelichotivé názvy, ale ty ponechme stranou. HC Zdíkov chce opustit samotné dno tabulky, naopak Šumavští vlci se na něj nechtějí vrátit. Tito dva soupeři si to tváří v tvář rozdají od 18.15 hodin. Kdo vyhraje duel o Černého Petra?

Až příliš jednoznačnou se stává soutěž v kanadském bodování. Vimperský Hubert Voldřich si po čtyřech kolech nasbíral náskok devíti bodů, když jich sám má 21 (11 branek a 10 nahrávek). Uvidíme, zda bude pokračovat v průměru více než pěti bodů na utkání, neho jeho náskok začnou soupeři stahovat.

Tabulka kanadského bodování má tuto podobu: