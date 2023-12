/FOTOGALERIE, VIDEO/ Malá hokejová liga amatérů ve Vimperku měla na programu dvě dohrávky odloženého pátého kola. Pro další dvě se ještě hledají na vimperském zimním stadionu termíny.

MHL: HC Zdíkov - Šumavští vlci. | Video: Zdeněk Formánek

První prosincový víkend přinesl sněhovou kalamitu nejen venku, protože přívaly sněhu s sebou přinesly další problémy. Z důvodu závady na distribuční síti nešel na vimperském zimním stadionu elektrický proud, a tak muselo být celé páté kolo Malé hokejové ligy amatérů odloženo.

Druhou prosincovou sobotu se našly termíny pro dohrávky dvou duelů. Nejprve se utkal HC Zdíkov s HC Šumavští vlci a šlo o to nezůstat na posledním místě tabulky. Lépe začali Šumavští vlci, ale Zdíkov postupně utkání otočil a vyměnil si pořadí se svým soupeřem. Ve druhém duelu se střeli hokejisté HC Prachatice s HC Budilov. Po vyrovnaných dvou třetinách rozhodli Prachatičtí o své výhře v poslední pětiminutovce. Tím se posunuli do čela tabulky, ale druhý HP Vimperk má ještě utkání k dobru.

HC Zdíkov - HC Šumavští vlci 6:3 (0:1, 3:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 17. T. Hošek (P. Had), 18. V. Havelka (P. Mandák), 22. J. Mžigot (P. Had), 31. P. Had (V. Šetka), 31. P. Pachovec (J. Mžigot), 40. P. Veselý - 11. V. Pošmurný (F. Čadil, V. Pešl), 25. V. Pešl, 41. V. Pešl (J. Sojka).

HC Prachatice - HC Budilov 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 20. M. Krump (M. Trůbl), 22. P. Vodička ml. (V. Hervert), 42. V. Plouhar (V. Hervert), 45. J. Pinter (V. Plouhar) - 16. V. Huřík (F. Doule), 24. F. Doule (V. Huřík).