/FOTOGALERIE, VIDEO/ V neděli 10. září odstartuje na vimperském zimním stadionu druhý ročník Malé hokejové ligy (MHL). Ten naváže na loňskou premiéru, která sklidila mezi „amatérskými“ ledními hokejisty na Prachaticku obrovský úspěch.

HC Budilov - HP Vimperk. | Video: Zdeněk Formánek

Za projektem stojí dvojice Hubert Voldřich – Jan Kolafa, kteří se založením soutěže pokusili zaplnit hlad po tomto sportu mezi neregistrovanými hráči. „S mojim parťákem Honzou Kolafou jsme byli z prvního ročníku nadšeni. Hlavně ze začátku sezony to nebylo úplně jednoduché, ale pak již každý věděl přesně, co má dělat a až na malé chybičky všechno klapalo. Po posledním zápase jsme měli na Hamajdě vyhlášení výsledků a celkové zhodnocení sezony se všemi účastníky a myslím, že náš názor sdílí všichni. Všem se první ročník líbil,“ hodnotil sezonu Hubert Voldřich.

Malá hokejová liga zakončila sezonu, hned se připravuje již ta další

V prvním ročníku MHL se představilo sedm týmů a hrálo se systémem každý s každým. Pro druhý ročník se soutěž rozroste o dalšího účastníka. „Do nového ročníku nastoupí tým HC Netolice. Hrát tak bude osm týmů, ale tentokrát neskončíme po sedmi zápasech. Nejprve odehrajeme základní část systémem každý s každým a všechny týmy pak postoupí do play off. V play off odehraje každý tři zápasy, takže v sezoně jich všechny týmy odehrají po deseti,“ dodal k systému nového ročníku Hubert Voldřich.

1/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 2/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 3/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 4/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 5/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 6/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 7/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 8/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 9/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 10/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 11/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 12/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 13/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 14/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 15/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 16/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 17/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 18/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 19/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 20/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 21/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 22/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 23/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 24/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 25/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 26/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 27/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 28/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 29/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 30/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 31/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 32/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 33/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 34/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 35/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 36/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 37/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 38/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 39/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 40/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 41/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 42/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 43/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 44/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 45/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 46/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 47/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 48/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 49/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 50/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 51/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 52/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 53/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 54/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 55/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 56/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 57/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 58/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 59/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 60/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 61/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 62/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 63/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2). 64/64 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Budilov - HP Vimperk 4:6 (2:2, 2:2, 0:2).

První ročník vyhráli hokejisté HC Prachatice. „Prachatičtí prošli minulou sezonu bez porážky, ale obhajobu nebudou mít jednoduchou. Soupeři jim chtějí cestu za druhým titulem pořádně znepříjemnit,“ slibuje dramatickou sezonu jeden z organizátorů soutěže.

1/79 Zdroj: Zdeněk Formánek HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7. 2/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 3/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 4/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 5/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 6/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 7/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 8/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 9/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 10/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 11/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 12/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 13/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 14/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 15/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 16/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 17/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 18/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 19/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 20/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 21/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 22/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 23/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 24/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 25/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 26/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 27/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 28/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 29/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 30/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 31/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 32/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 33/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 34/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 35/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 36/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 37/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 38/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 39/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 40/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 41/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 42/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 43/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 44/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 45/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 46/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 47/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 48/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 49/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 50/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 51/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 52/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 53/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 54/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 55/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 56/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 57/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 58/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 59/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 60/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 61/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 62/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 63/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 64/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 65/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 66/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 67/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 68/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 69/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 70/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 71/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 72/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 73/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 74/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 75/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 76/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 77/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 78/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3). 79/79 Zdroj: Zdeněk Formánek MHL: HC Čkyně - Hockey Zálezly 7:7 (0:1, 3:3, 4:3).

Na led by měli vyjet další známá jména bývalých hráčů vimperského HC, kteří již ukončili kariéru, takže soutěž opět získá na kvalitě. „Kdo se orientuje v hokejovém rybníku, tak určitě zná jména Jaroslav Vávra a František Hail, kteří posílí tým HP Vimperk,“ prozradil posily ve svém týmu Hubert Voldřich a doplnil: „V hokejových kuloárech se ocitají informace o posilování týmu Hockey Zalezly, kteří ale mlží a nechtějí pustit do éteru konkrétní jména. Ale určitě se budou chtít dostat na výsluní.“

1/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 2/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 3/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 4/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 5/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 6/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 7/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 8/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 9/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 10/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 11/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 12/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 13/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 14/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 15/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 16/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 17/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 18/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 19/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 20/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 21/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 22/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 23/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 24/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 25/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 26/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 27/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 28/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 29/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 30/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 31/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 32/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 33/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 34/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 35/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 36/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 37/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 38/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 39/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 40/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 41/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 42/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 43/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 44/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 45/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 46/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 47/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 48/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 49/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 50/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 51/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 52/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 53/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 54/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 55/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 56/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 57/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 58/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 59/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 60/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 61/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6. 62/62 Zdroj: Zdeněk Formánek MLH: Hockey Zálezly - HC Prachatice 3:6.

A jaký program čeká hráče a fanoušky první hrací den? Jako první se od 10 hodin proti sobě postaví HC Budilov a HC Šumavští Vlci. Přesně v poledne zkříží hokejky hráči HC Netolice a HP Vimperk. Od 14 hodin nastoupí do souboje HC Zdíkov s HC Čkyně a nedělní program zakončí od 16 hodin souboj HC Prachatice – Hockey Zálezly.