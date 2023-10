/FOTOGALERIE, VIDEO/ V dalším duelu třetího kola Malé hokejové ligy amatérů ve Vimperku se střetli Šumavští Vlci s Hockey Zálezly. Po dvě třetiny to vypadalo, že získají Vlci první výhru, nakonec odcházeli z ledu bez bodu.

MHL: Šumavští Vlci - Hockey Zálezly. | Video: Zdeněk Formánek

HC Šumavští Vlci - Hockey Zálezly 6:8 (3:2, 3:2, 0:4)

Branky: O:46 Pešl ml., 1:13 Mráz (Pošmourný, Máčl), 9:34 Pešl ml. (Čadil, Friedek), 15:15 Pešl ml. (Pošmourný), 16:46 Imber (Heider), 26:13 Pešl ml. (Čadil) - 5:57 Dlouhý (Halabud), 10:06 Dlouhý (Brejcha), 18:58 Halabud (Brejcha, Koubek), 25:55 Halabud (Brejcha), 32:34 Koubek (Halabud, Brejcha), 34:01 Halabud (Kubíček), 41:19 Koubek (Halabud), 42:21 Nový (Koubek).

Více než dvě třetiny to vypadalo na překvapení. Šumavští Vlci vedli již 5:2 a vypadalo to na jejich první body. Po dvou třetinách to bylo 6:4, ale Zálezelští měli raketový vstup do závěrečného dějství, rychle srovnali a dalšími dvěma góly pak rozhodli o své výhře.

Snímky z tohoto utkání od Zdeňka Formánka si můžete prohlédnout ve fotogalerii.