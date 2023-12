/FOTOGALERIE, VIDEO/ Papírovým favoritem utkání 6. kola Malé hokejové ligy ve Vimperku byli v duelu HC Netolice - HC Zdíkov domácí. Na ledě však bylo vše jinak a tři body slavili Zdíkovští.

MHL: HC Netolice - HC Zdíkov. | Video: Zdeněk Formánek

HC Netolice - HC Zdíkov 4:7 (1:3, 2:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 10. P. Šesták, 22. P. Šesták (J. Reindl), 25. P. Šesták (J. Boška), 35. J. Reindl - 3. J. Mžigot (P. Had), 4. V. Šetka (V. Had), 5. Pa. Mandák (V. Staněk), 21. V. Havelka (V. Šetka), 29. P. Machovec (J. Mžigot), 38. P. Veselý (Pe. Mandák), 39. P. Machovec (P. Had).

Netoličtí mohli v případě výhry ještě zamotat pořadím na třetím místě tabulky. Naopak Zdíkovští měli po čtyřech kolech na kontě nulu a první body získali až po výhře v dohrávce 5. kola nad Šumavskými vlky. Do souboje s Netolicemi tak šli namlsáni prvním úspěchem a po pěti minutách vedli o tři branky. Soupeř se snažil srovnat, ve 35. minutě se dosal na dostřel jedné branky, ale Zdíkovští vzápětí dvakrát udeřili a žádné drama již v závěru zápasu nedopustili.

Po možná trochu překvapivém vítězství se Zdíkovští posunuli na 4. místo tabulky a svého soupeře v ní přeskočili.

V galerii se podívejte na fotografie a video Zdeňka Formánka z tohoto utkání.