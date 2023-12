/FOTOGALERIE/ Šesté kolo Malé hokejové ligy amatérů ve Vimperku přineslo sousedské derby Hockey Zálezly - Čkyně Golden Shovels. Ač vyšel úvod lépe hostům, nakonec se z výhry v prodloužení radovali domácí.

MHL: Hockey Zálezly - Čkyně Golden shovels 6:5 pp (1:3, 2:2, 2:0 - 1:0). | Foto: Zdeněk Formánek

Hockey Zálezly - Čkyně Golden shovels 6:5 pp (1:3, 2:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 15. T.Halabud (J. Kůrka), 25. P. Brejcha (L. Šána), 29. P. Brejcha, 33. P. Brejcha (R. Podskalský), 36. T. Halabud (R. Podskalský, P. Brejcha), 48. P. Brejcha (T. Halabud) - 4. M. Zwettler (M. Částa ml, J. Děd), 5. L. Tesař (K. Růžička), 6. P. Trenk, 18. M. Kuneš, 21. M. Zwettler (M. Částa ml., F. Fleischmann.

Derby přineslo boj o důležité body. Již jde o rozřazení pro play off a každý by se rád ve čtvrtfinále vyhnul někomu z dvojice HC Prachatice - HP Vimperk. Čkyňští měli přímo skvostný start do utkání a vedli 0:3. Zálezelští v závěru třetiny sice snížili, ale soupeř utekl do poloviny zápasu až na 1:5 a zdálo se být rozhodnuto. Pak však začal utkání dirigovat domácí Brejcha a deset minut před koncem bylo vyrovnáno. V nastavení rozhodl znovu Brejcha a utkání zakončil s bilancí 4+1.

Zálezelští si tak pojistili čtvrté místo v tabulce a na pátý Zdíkov mají utkání k dobru.

V galerii si můžete prohlédnout fotografie Zdeňka formánka z tohoto duelu.