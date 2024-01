/FOTOGALERIE, VIDEO/ Duel Malé hokejové ligy amatérů Čkyně golden shovels - HC Budilov přinesl čtrnáct branek a především překvaení na úkor Budilova. Papírový favorit nezvládl závěr utkání a přišel o třetí místo po základní části soutěže.

MHL: Čkyně golden shovels - HC Budilov. | Video: Zdeněk Formánek

Čkyně golden shovels - HC Budilov 8:6 (2:2, 2:2, 4:2)

Branky a nahrávky: 2:43 K. Růžička (M. Kuneš), 6:17 P. Kolář (R. Trenk), 19:16 K. Remeš (M. Časta), 20:27 J. Děd (M. Kuneš), 38:08 L. Dutka (J. Fleischmann), 39:12 K. Remeš (R. Růžička), 41:20 L. Dutka (P. Kolář), 43:04 L. Dutka (P. Kolář) - 3:16 F. Doule (V. Huřík), 10:49 Š. Pek (R. Česánek), 23:42 Š. Pek (V. Janoušek), 24:35 Z. Chval (P. Hanzal ml.), 30:21 Š. Pek (Z. Chval), 42:48 F. Doule (Z. Chval).

Jak ukazuje vývoj skóre, jednalo se o drama od začátku až do konce. Čkyňští v první třetině dvakrát vedli, ale soupeř vždy vyrovnal. Ve druhé třetině vedli doácí dokoce o dva hóly, ale Budilov znovu vyrovnal. Když šel v úvodu třetí třetiny tabulkový favorit do vedení, vypadalo to, že zápas zlomí. V tu chvíli naopak domácí ukázali vůli po výhře, třemi brankami ve třech minutách skóre otočili a došli si pro důležité vítězství.

Budilov v tabulce přišel o celkové třetí místo a o jedno klesl. Naopak Čkyňští utekli z místa sedmého a o jedno si polepšili.