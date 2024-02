/FOTOGALERIE, VIDEO/ V semifinálovém programu Malé hokejové ligy amatérů ve Vimperku si fanoušci přišli na nejvíce branek v souboji Budilova se Zdíkovem.

MHL: HC Budilov - HC Zdíkov. | Video: Deník/Vladimír Klíma

HC Budilov - HC Zdíkov 5:7 (3:1, 1:3, 1:3)

Branky a nahrávky: 2. V. Mikeš (V. Huřík), 12. Š. Pek (Z Chval, F. Doule), 15. M. Ročka (Z. Chval), 21. F. Doule, 36. Š. Pek - 10. J. Kačmár st. (T. Hošek), 20. P. Machovec (V. Had), 27. Petr Mandák (J. Mžigot), 30. V. Pavelka (J. Kačmár st.), 34. Petr Mandák (J. Mžigot, O. Lutovský), 35. V. Havelka, 43. M. Bělecký (T. Hošek).

Po první třetině by asi nikdo nevsázel na to, že by mohl do souboje o páté místo postoupit Zdíkov. Tu ovládli hráči Budilova a ještě v polovině druhé třetiny vedli 4:2. Konec druhého dějství a začátek třetího však dokonale vyšel Zdíkovu, který překlopil výsledek na 6:4 ve svůj prospěch. Budilov se sice ještě přiblížil na gól, ale Zdíkov definitivně rozhodl necelé tři minuty před koncem.

Zdíkov si tak 16. března zahraje o páté místo s Hockey Zálezly, na Budilov čeká souboj o sedmé místo se Šumavskými vlky.