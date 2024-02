/FOTOGALERIE/ Utkání sezony čekalo na hokejové mladší žáky HC Vimperk. Na čele své ligové soutěže měli stejně bodů jako Motor České Budějovice a jejich vzájemný duel měl napovědět, kdo by mohl soutěž vyhrát.

Mladší žáci HC Vimperk rozstříeli v souboji o první místo Motor ČB. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

HC Vimperk - HC Motor České Budějovice 17:3 (5:2, 3:1, 9:0)

Branky: 2. Krůček (Hajný), 2. Kraml, 6. Kraml (Illek), 11. Hajný (Mirvald), 17. Hanzal, 29. Jeřábek (Fridrich), 34. Sitár (Krůček), 34. Hajný (Krůček), 44. Fridrich (Jeřábek), 44. Krůček, 46. Jeřábek (Fridrich), 46. Hajný (Krůček), 52. Fridrich, 53. Kraml (Krůček), 54. Illek, 58. Illek (Vinš), 60. Vinš (Illek) – 15. Placek (Pelc, Kupec), 20. Líbal (Kupec), 22. Pražák (Novotný).

Sestava Vimperka: S. Tesař — M. Předota, A. Venta, D. Binder, M. Sitár — J. Illek, F. Kraml, D. Vinš, P. Krůček, M. Fridrich, A. Krivoňák, P. Mirvald, V. Hanzal, J. Hajný, V. Jeřábek.

Domácí vlétli do utkání jako uragán a v šesté minutě vedli 3:0. Soupeř sice do přestávky snížil na rozdíl tří branek a na začátku té druhé dokonce dvou (5:3), ale pak již měli nabito pouze domácí kanonýři. Vimperáci zvládli důležité utkání na jedničku podtrženou a vedou tabulku právě před Motorem o dva body. Stejně bodů jako Motor má i Veselí nad Lužnicí, ale to již odehrálo o zápas více.

Nyní Vimperští zajíždějí na led Jindřichova Hradce, který ze čtvrtého místa ztrácí čtyři body.