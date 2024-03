/FOTOGALERIE/ Vimperský mládežnický hokej si připsal velký úspěch, když ovládl jihočeskou Ligu mladších žáků. O prvenství se rozhodlo již před závěrečným zápasem, který Vimperští odehráli s týmem HC Loko Veselí nad Lužnicí.

Liga mladších žáků B: HC Vimperk - HC Strakonice. | Video: Deník/Vladimír Klíma

HC Vimperk - HC Loko Veselí nad Lužnicí 9:4 (7:1, 0:1, 2:2)

Mladší žáci HC Vimperk vyhráli svou ligovou soutěž.Zdroj: HC VimperkO výsledku zápasu rozhodla první třetina. Domácí, hnáni skvělými diváky, po slavnostním nástupu na soupeře vlétli a brzy vedli výrazným rozdílem. Jak už to celou sezonu bývá zvykem, druhá třetina vimperským nevyšla, nicméně tým podržel důležitými zákroky gólman Tesař. Ve třetí třetině se hra domácích hokejistů trochu zlepšila a hráči nepřipustili zdramatizování zápasu. Nicméně je třeba uznat sílu hostujícího týmu, který od druhé třetiny opravdu zle zatápěl domácí obraně.

Po závěrečném hvizdu propukly naplno oslavy vítězství. Hráči si pověsili na krk zlaté medaile a na hlavu nasadili speciální edici kšiltovek vyrobených pro tuto příležitost. Poté převzali pohár pro vítěze Ligy mladších žáků. To vše za neustálé podpory rodičů, příbuzných, diváků a bubeníků. Ti všichni vytvořili báječnou a pro děti dosud nepoznanou atmosféru. Věřme, že to pro ně bude motivací do další hokejové kariéry.

HC Vimperk tímto vítězstvím potvrdil první místo v tabulce. Za celou sezonu hokejisté vyhráli 20 utkání a prohráli pouze dva zápasy s celkovým skóre 268:58. V tabulce vstřelených branek se dělíme o první místo s týmem HC Motor České Budějovice. V obdržených brankách jsme suverénně nejlepším týmem kraje. Brankář Tesař ovládl statistiky gólmanů s průměrem 2,47 branky na zápas. Hned za ním skončil gólman Hujda s průměrem 3,28 gólu na zápas. Pochvalu ale zaslouží celý tým, který od začátku sezony tvrdě pracoval na rozvoji svých hokejových dovedností.

Děkujeme všem, kteří celou sezonu podporovali mladé hokejisty napříč všemi kategoriemi. Přejme si, aby i tento úspěch přispěl k většímu zájmu dětí o hokej v našem městě. Jsme jeden tým: HC VIMPERK!!!

Sestava vítězů jihočeské Ligy mladších žáků:

Brankáři: Sebastian Tesař, Tomáš Hujda.

Obránci: Marián Sitár, Adam Venta, Jan Mikulenka, Andrej Krivoňák, Daniel Binder, Václav Pravda, Šárka Sedlecká, Václav Sedlecký.

Útočníci: Dominik Vinš, Filip Kraml, Jakub Mikulenka, Jakub Mádl, Max Fridrich, Jakub Jeřábek, Matyáš Předota, Petr Krůček, Jonáš Hajný, Vendelín Hanzal, Tomáš Hanzal, Daniel Pohan, Josef Frček.

Autor: Marián Sitár, HC Vimperk