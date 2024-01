/FOTOFALERIE/ První lednovou sobotu vyjížděl tým mladších žáků HC Vimperk k dalšímu utkání Ligy "B" na led Spartaku Soběslav. Po vyrovnané první třetině v té druhé utekli Vimperští na rozdíl dvou branek a svůj náskok si již do konce utkání pohlídali.

Mladší žáci HC Vimperk vyhráli v Soběslavi. Ilustrační foto. | Foto: Zdeněk Formánek

Sparta Soběslav - HC Vimperk 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 20. Petrů (Mareš), 58. Nekněz (Schejbal) – 20. Jeřábek (Krůček), 21. Fridrich (Krůček), 39. Fridrich (Krůček), 45. Kraml (Illek), 46. Fridrich (Jeřábek).

Sestava HC Vimperk: S. Tesař (T. Hujda) — M. Předota, A. Venta, D. Binder, M. Sitár — J. Illek, F. Kraml, D. Vinš, P. Krůček, M. Fridrich, A. Krivoňák, J. Hajný, J. Mádl, V. Jeřábek.

"V Soběslavi jsme odehráli těžký zápas. Věděl jsem, že nás nečeká nic jednoduchého už z prvního kola a to se potvrdilo. Domácí bojovali celých 60 minut, nic nevypustili a jejich hru podpořil výborný gólman. My jsme byli hokejovější a v závěru rozhodla i lepší fyzička. Musím kluky pochválit, jak makali celý zápas, jak byli trpěliví, jak věděli, že naše šance přijde. Bylo vidět dobré brusleni a pohyb. Tento těžký zápas nám mnohé ukázal a já za něj díky. Teď se musíme dobře připravit na příští sobotu, kdy zajíždíme do Písku," hodnotil utkání vimperský trenér David Vinš.

Zdroj: HC Vimperk