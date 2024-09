/FOTOGLERIE, VIDEO/ Malá hokejová liga amatérů ve Vimperku má za sebou úvodní kolo. To naznačilo, že nás čeká podstatně vyrovnnější soutěž než ta minulá.

Do malé hokejové ligy amatérů ve Vimperku vstoupilo stejně jako v sezoně minulé osm týmů. Hned první kolo naznačilo, že to favorité vůbec nebudou mít jednoduché. Hned dva zápasy skončily rozdílem jediné branky a rozhodovalo se až v závěru. Loni poslední tým soutěže pořádně potrápil obhájce prvenství. To vše dává nové sezoně zajímavý náboj.

Pojďme se podívat do sttistik jednotlivých zápasů.

HP Vimperk - HC Šumavští Vlci 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Branky a nahrávky: Jakub Frajkor (Hubert Voldřich, David Šindler), Hubert Voldřich (David Šindler), Jakub Frajkor (David Šindler, Jiří Hána) - Václav Pošmourný (Vladimír Pešl ml.), Vladimír Pešl st. Vyloučení: 2:2. Rozhodčí: Hlavatý Josef, Kurz Jan.

MHL: Čkyně Golden shovels - Hockey Zálezly. | Video: Zdeněk Formánek

Čkyně Golden Shovels - Hockey Zálezly 4:3 (0:3, 1:0, 3:0)

Branky a nahrávky: Pavel Trenk (Milan Zvettler), Jaroslav Fleišman (Kamil Růžička, Mates Vojtíšek), Mates Vojtíšek (Milan Zvettler), Milan Zwettler (Michal Kuneš, Mates Vojtíšek) - Tomáš Halabud (Jiří Tesař), Tomáš Halabud, Jiří Tesař (Josef Tryta). Vyloučení: 5:1. Rozhodčí: Pešl Vladimír ml., Hlavatý Josef.

MHL: Čkyně - Zálezly. | Video: Zdeněk Formánek

HC Netolice - HC Budilov 3:9 (1:4, 0:2, 2:3)

Branky a nahrávky: Josef Reindl (Miloslav Srbený), Josef Reindl (Milan Brom), Josef Reindl (Petr Šesták) - David Herc (Šimon Pek, František Doule), Šimon Pek (Vojtěch Huřík), David Herc (Šimon Pek), Šimon Pek (Miroslav Chval), Šimon Pek, František Doule (Šimon Pek), Šimon Pek (František Doule, David Herc), František Doule (Radek Novotný ml., Šimon Pek), Šimon Pek (František Doule, David Herc). Vyloučení: 2:0. Rozhodčí: Pfeifer David, Kurz Jan.

HC Prachatice - HC Zdíkov 10:5 (2:2, 6:1, 2:2)

Branky a nahrávky: Petr Vodička ml. (Vladislav Plouhar), Vladislav Plouhar (Petr Vodička ml.), Martin Kutlák (Pavel Řídký), Jan Pinter (Jan Vágner, Michal Krump), Vladislav Plouhar (Václav Hervert, Jan Hora), Ondřej Mrázek (Radek Mráz), Michal Krump (Jan Vágner), Martin Kutlák (Petr Vodička ml., Václav Hervert), Michal Krump (Jan Pinter), Jan Hora - Pavel Machovec, Jan Machovec (Václav Šetka, Václav Had), Jan Machovec (Václav Had, Aleš Michálek), Tomáš Hošek (Petr Had, Pavel Machovec), Jan Machovec (Aleš Michálek). Vyloučení: 4:3. Rozhodčí: Pešl Vladimír st., Pfeifer David.

Kanadské bodování: 9 - Šimon Pek (5+4). 5 - František Doule (2+3). 4 - David Herc (všichni Budilov) 2+2.

Tabulku doutěže njdete ZDE.

Druhé kolo soutěže je naplánováno na sobotu 28. září. Program hracího dne bude ještě upřesněn.