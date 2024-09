Ještě v pátek večer nevěděl trenér Karel Drabeš, jak sestavu poskládat. Mělo odjet pouze dvanáct hráčů do pole. Realita však byla o něco lepší. „Byl Honza Bojer, Venca Kraus jel nakonec také. Bral jsem ještě mladého Dominika Novotného, takže nás bylo patnáct,“ uvedl k sestavě Karel Drabeš a doplnil: „Dominik Novotný byl v Německu na hostování. Ale je to náš hráč, takže se zaplatil jenom transfer poplatek a může hrát za nás.“

Vimperští v utkání čtyřikrát vedli, soupeř však pokaždé dokázal vyrovnat. „V první třetině na nás vlítli, bylo vidět, že jsou víc rozehraní. Oni měli šest přípravných zápasů, my jeden. Tam nás podržel gólman Dvořák. Trochu chaos, ale od druhé třetiny jsme to zlepšili a bylo to vyrovnané utkání. Ve druhé třetině jsme to herně vyrovnali a byl to bruslivý hokej. Kluci se vydali ze všeho,“ chválil hráče trenér Drabeš.

V závěru utkání vedli Vimperští o dvě branky, domácí však srovnali dvěma góly v power play. „Oni už začali power play asi dvě a půl minuty před koncem. Dali po teči na 5:4 a 40 sekund před koncem jsme měli puk na holi, ale nepovedlo se ho vyhodit. Oni to tam dorazili. Řekl jsem klukům, nedá se nic dělat, když už jsme tady, tak to urveme. Hrálo se prodloužení a ujel Vavřík s Paulem dva na jednoho a Vavřík prostřelil gólmana. Vyhráli jsme nakonec 6:5 a máme dva skvělé body,“ shrnul dramatický závěr utkání trenér.

U rozhodujícího gólu v prodloužení si zapsal asistenci i gólman Dvořák. To se tak často nestává. „Vyrazil střelu soupeře do rohu hřiště, tam to vybojoval Petr Hrůša, poslal na Vavříka, který to v přečíslení dva na jednoho vzal na sebe a rozhodl. Marek Dvořák si tak připsal druhou asistenci u gólu,“ popsal situaci Karel Drabeš.

Před sezonou museli Vimperští zrušit dva přípravné zápasy, takže šli do hry prakticky z voleje. O to cennější dva body z Hradce jsou. A teď je na řadě Hluboká. S tou Vimperští prohráli v play off minulé sezony 2:3. V přípravném duelu zápas nedohráli. „Start do sezony je skvělý. A k Hluboké přistoupíme jako ke každému jinému zápasu. Nekoukáme na play off minulé sezony či na přípravu. To už je zapomenuto. Potrénujeme a připravíme se na ně. Když budeme dávat branky, tak si myslím, že je uděláme. Bude to vyrovnané utkání. Musíme hrát svoji hru a nediskutovat s rozhodčími. To se nám vyplatilo i v Hradci. Bylo minimum vyloučených a hrál se na začátek sezony skvělý hokej,“ dodal Karel Drabeš.