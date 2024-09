/FOTOGALERIE, VIDEO/ Startuje další ročník Jihočeské Krajské ligy ledních hokejistů. Fanoušci nejrychlejší kolektivní hry se dočkali. Do Krajské ligy naskočí stejně jako před rokem deset družstev. Kterému z nich fandíte? Pojďme si to rozdat nejprve na poli fanouškovském a hlasovat pro svůj oblíbený klub. Uvidíme, jak se hlasování fanoušků sejde následně s pořadím v tabulce.

Oproti předchozím ročníkům změní trochu Krajská liga ledních hokejistů svou podobu. A to v základní část. Sestava týmů sice zůstává stejná jako v sezoně minulé, ale hrát se bude systémem třikrát každý s každým. Všechny týmy tak v základní části čeká 27 zápasů. Na některé zápasy tak půjdeme i ve vložených kolech, nejen o tradičních sobotách či nedělích.

Do čtvrtfinále postoupí osm nejlepších týmů a od prvního kola play off se hraje na tři vítězné zápasy. Na finalisty tak čeká za celou sezonu možná i přes čtyřicet utkání podle toho, jak se bude play off vyvíjet. To již je pěkná porce zápasů a hodně zajímavého hokeje.

O výborné zápasy nebude nouze již v základní části, vždyť konečné první místo a výhoda rozhodujících zápasů ve všech fázích play off na domácím ledě je velkým lákadlem.

HC Strakonice - Sokol Radomyšl | Video: Deník/Miloš Vrátný

Kde hledat favority? Nějaké velké prognózy se nevyplácejí, každý z týmů se na sezonu připravoval, jak jen to šlo. Někdo odehrál solidní porci zápasů, jiný půjde do sezony tak trochu z voleje a s minimem odehraných minut. Podle tabulky z minulé sezony i následného play off by favority měly být celky Hluboké a Milevska, ale nechme se překvapit, jak to skutečně dopadne. Základní část je dlouhá a může se stát cokoliv.

Co vy, budete chodit na Krajskou ligu? A komu budete fandit? Pojďme si to nejprve rozdat na poli fanouškovském a hlasujte pro svůj oblíbený klub. Hlasovat lze do konce září. Na konci základní části si pak můžeme porovnat, jak se hlasování fanoušků sešlo se skutečným pořadím v soutěži.