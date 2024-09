Krajská liga ledních hokejistů doznala před novou sezonou změny. Základní část se hraje tříkolově každý s každým a následně se nejlepších osm týmů utká ve čtvrtfinále play off na tři vítězná utkání.

Vimperští hokejisté stihli v přípravě pouze jedno utkání. A to ani ne celé. Proti Hluboké nad Vltavou bylo utkání v 59. minutě předčasně ukončeno za stavu 4:4. Na ledě bylo až moc horkých hlav, a tak bylo lepší skončit o chvíli dříve…

Další dva přípravné zápasy se Strakonicemi a Českým Krumlovem se neuskutečnily vůbec. Vimperské čeká již v neděli 15. září první mistrovské utkání v Jindřichově Hradci. Jak je tedy tým na utkání připraven? „Připraveni jsme tak, že jedeme ve dvanácti lidech do pole. Je nás málo, někteří hráči jsou jsou z různých důvodů mimo. Někteří kluci jsou ještě na dovolených,“ konstatoval smutně aktuální stav v týmu trenér Karel Drabeš, ale dodal s trochou optimismu: „Od příštího kola s Hlubokou by to mělo být lepší, to již bychom měli být v podstatně silnější sestavě.“

V minulé sezoně se Vimperští probojovali do play off. Co v té právě začínající? Jaké jsou vyhlídky? „Nevím, co od toho očekávat. Nedávám si žádné konkrétní cíle, ale rádi bychom se dostali do play off. Ale uvidíme, jak začneme,“ nechce spekulovat nad sezonou trenér.

U týmu zůstává jako trenér sám, žádného asistenta k ruce mít nebude. „Nemám asistenta. Od dubna mám hlavu plnou starostí. Honit hráče a do toho tréninky. Pomáhá mi Honza Předota, vede tréninky, když mám v práci odpolední. Jinak bude Honza normálně hrát, ale za mé nepřítomnosti bude mít tým na starosti,“ doplnil Karel Drabeš.