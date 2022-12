Krátká pauza přišla Jihočechům vhod. „Někteří kluci měli zdravotní problémy, takže jsme dali tři dny volna a myslím, že nám to pomohlo,“ přikyvuje asistent trenéra David Čermák. „Od pátku už se zase připravujeme na ledě a věřím, že na utkání v Boleslavi budeme dobře nachystáni,“ přeje si.

Na nějaký kratší kondiční blok tentokrát nebyl prostor. „To se nám podařilo v listopadu, kdy byla přestávka o něco delší. Teď nebyl žádný čas vyloženě honit kondici,“ upřesní Čermák.

Motor sice i nadále zůstává na nelichotivém třináctém místě tabulky, ale z posledních čtyř zápasů před pauzou tři vyhrál, což mělo pochopitelně blahodárný vliv na psychiku týmu. „Vždycky je lepší vyhrávat, před pauzou obzvlášť,“ směje se asistent. „Po vyhraném zápase se přestávka tráví výrazně lépe, než když se musíte babrat v porážkách,“ má jasno.

Potěšitelné je, že se týmu pomalu začíná vyprazdňovat marodka. „Do tréninku už se zapojili všichni naši hráči, ale v jakém pojedeme do Boleslavi složení, to bych zatím prozrazovat nechtěl. Hlavně uvidíme, co nám dovolí lékaři,“ omluví se Čermák.

Na marodce každopádně zůstává nejzkušenější hráč týmu Michal Vondrka. „Už začal chodit do posilovny a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál,“ nechce předbíhat.

V úvodním letošním vzájemném utkání prohrál českobudějovický tým v Mladé Boleslavi poměrně jednoznačně 1:5 (doma pak ale zvítězil 3:0). „V Boleslavi se nevyhrává lehce, ale určitě to není neřešitelné. Hraje nepříjemný bruslivý hokej. První zápas jsme tam prohráli, ale doma jsme dokázali vyhrát. V tabulce na Bruslaře ztrácíme tři body a pojedeme na utkání s tím, že se na ně chceme dotáhnout,“ slibuje trenér maximální odhodlání svého celku.

Zatímco doma letos posbíral Motor pětadvacet bodů, venku pouhých osm. To je rozdíl skutečně propastný. „Doma body děláme, ale ty z venku nám chybí. Kdybychom měli o tři výhry ze zápasů na ledě soupeřů více, tak bychom byli v tabulce někde úplně jinde. Pokud začneme vozit body i z venku a doma budeme pokračovat v současných výkonech, tak bychom se měli posouvat nahoru,“ věří.

Příčina, proč se mužstvu venku tak nedaří, se prý hledá těžko. Jenom cestování by problémem být nemělo. „Samozřejmě cesta určitou roli hraje, z Budějovic je to všude dost daleko. Ale jsme profesionálové a musíme se tomu přizpůsobit. Mluvili jsme o tom mockrát. Kluci se po příjezdu musí dobře rozcvičit a led je všude stejný. Jenže rozdíl v bodovém zisku u nás je doma a venku ohromný. Je normální, že se dělá doma více bodů, ale nemůže to být o tolik,“ posteskne si.

Čtvrteční duel Motoru s Litvínovem (17:30) bude sváteční. Domácí celek nastoupí ve speciálních vánočních dresech, které budou jako obvykle moci fandové vydražit. Výtěžek tentokrát využije Centrum Bazalka, které pomáhá hendikepovaným dětem. Bazalce mohou příznivci přispět při zápase i do kasiček, nebo se budou moci během utkání zapojit do velké tomboly o let balónem, dres, permanentku nebo dárkový koš.