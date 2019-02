České Budějovice – V ČEZ Motoru proseděl Hynek Kůdela (25 let) skoro celou sezonu na tribuně jako třetí gólman. Proto na konci ledna kývl na nabídku týmu třetí norské ligy Nidaros Hockey Trondheim a pomohl mu k postupu o soutěž výš. Byl velkou oporou týmu. V baráži si držel úspěšnost zásahů 96,8 procenta a průměr 0,5 obdrženého gólu na zápas.

Hynek Kůdela | Foto: Deník/ Jan Škrle

Za Motor jste letos neodchytal ani jeden zápas. Měl jste tak lehké rozhodování, když přilétla nabídka ze zahraničí?

Trondheim chtěl postoupit ze třetí ligy do druhé. Vedení klubu mě na konci ledna oslovilo s tím, že budou hrát kvalifikaci o postup a potřebovali by gólmana. Kývl jsem. Byla to pro mě příležitost. Potřeboval jsem hlavně chytat a vylepšit si závěr letošní sezony. Byla to pro mě výzva. Na začátku února jsem odletěl do Norska a hned po jednom tréninku jsem šel do zápasu.



Do které fáze sezony jste v novém klubu naskočil?

Přišel jsem do klubu na konec základní části soutěže. Stačil jsem odchytat poslední čtyři zápasy. Trondheim byl v té době na čele tabulky, ale bojoval o první místo s Gjovikem. Základní část se nám podařilo vyhrát, což bylo důležité.



Následovalo play off?

Ne. Hrála se rovnou baráž o postup. Podle podobného principu jako u nás. Nejlepší dva týmy ze třetí nejvyšší soutěže a dva nejhorší ze druhé. Rozdíl byl v tom, že se hrálo pouze jednokokolově každý s každým v rámci jednorázového turnaje.



Jako vítězové základní části jste byli pořadateli turnaje?

O to jsme hodně stáli, ale pořadatelství nakonec bylo přiděleno Gjoviku.



V baráži jste vyhráli všechny tři zápasy?

Vyhráli jsme první dva proti celkům ze druhé ligy, čímž jsme si zajistili postup. Třetí utkání jsme prohráli po nájezdech. To už jsem nechytal a prakticky o nic nešlo. První dva duely byly ale docela náročné. Byl jsem rád, že jsme postup urvali v nejkratší možné době.



Necítil jste nerozchytanost, protože kromě několik zápasů v Jindřichově Hradci jste předtím nebyl v brance hrozně dlouho?

V Hradci jsem byl jen na několika zápasech, ale nerozchytanost jsem necítil. Bylo to víceméně jenom o soustředění. Samozřejmě by bylo lepší, kdybych za sezonu odchytal čtyřicet zápasů. To si nebudeme nic nalhávat. Ale do Norska jsem šel s jasným cílem, který jsem splnil a jsem za to rád.



Umí Norové slavit postup?

Umí. Slaví stejně jako u nás. Oslavy byly pěkné.



Jaké byly v Trondheimu podmínky pro hokej?

Trondheim hrával ještě před třemi roky nejvyšší soutěž. Co se týká zimního stadionu a podmínek pro hokej, to bylo všechno v pořádku. Měli tam ale nějaké finanční problémy, tak založili nový klub. Trošku mi to připomínalo vznik staronového klubu tady v Českých Budějovicích.



S jazykovou bariérou jste problémy neměl?

Výhoda je, že v Norsku umí všichni anglicky. Když jsem potřeboval, tak jsem se vždycky domluvil. Anglicky umím relativně slušně.



Co jste říkal kvalitě norského hokeje na úrovni třetí a druhé ligy?

Tým, ve kterém jsem působil, byl kvalitní a řekl bych, že by si u nás mohl zahrát i první ligu. Mohl být tak na úrovni třeba Benátek nad Jizerou. Byl jsem dost překvapený. Hodně se tam bruslilo a hrál se kontaktní hokej. Docela se to řezalo. Zápasy baráže byly v porovnání s naším hokejem něco mezi první a druhou ligou.



V jakém počtu chodili v Norsku na hokej diváci?

Na naše domácí zápasy i potom na baráž chodily slušné návštěvy. Vždycky tam bylo kolem dvou tisící diváků, což je na Norsko docela dost.



Žije se v Norsku dobře i po soukromé stránce?

Norsko je strašně hezká země, i když je tam celkem draho. Byl jsem tam poprvé a je to trošku jiný svět. Líbilo se mi tam a každopádně to pro mě byla výborná zkušenost. Zase jsem si vyzkoušel něco jiného a jsem za to rád.



Nelanařili vás v klubu, abyste zůstal i v další sezoně?

To se ještě uvidí. Skončila tam sezona a je tam takové okurkové období. Domlouvají se, co bude dál. Shánějí sponzory na další sezonu. S manažerem jsme si řekli, že budeme v kontaktu a uvidíme, co přijde. Hlavně, jak se jim podaří sehnat finance. Uvidíme. Buď nabídka přijde, nebo nepřijde. To je jednoduché.



Stačil jste na dálku sledovat výkony svých bývalých spoluhráčů z Motoru v play off?

Samozřejmě. Koukal jsem na internetu na každý zápas, na který jsem mohl. To ani nejde nesledovat. Vždyť jsem pořád součástí týmu. I když jsem třeba nechytal, tak jsem v mužstvu pořád byl a mám v něm kamarády.



Po návratu ze severu jste se zapojil do tréninků Motoru?

Ano. Domluvili jsme se, že mohu s klukama chodit na led, abych nezlenivěl a neztloustl. Je příjemné být zase mezi bývalými spoluhráči. Chybělo by mi, kdybych tady nemohl být. Doufám, že to klukům nevadí. A uvidíme, jak to bude vypadat dál.



V Motoru máte platnou smlouvu do konce dubna?

Nemám. Když jsem odcházel do Norska, tak byla moje smlouva s klubem ukončena. Kontrakt tady nemám. Chodím trénovat vyloženě dobrovolně a pro radost.



Už přemýšlíte, co bude v příští sezoně?

Samozřejmě. Uvidíme, jestli si tady sedneme s vedením klubu a třeba dostanu nabídku. Nechám se překvapit. Sezona ještě v řadě klubů neskončila, takže je všechno takové otevřenější.