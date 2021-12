Nebyl to zápas, který by pobral nějak moc hokejové krásy, ale tři body byly tentokrát mnohem podstatnější. Jihočeši se totiž začali povážlivě přibližovat třinácté příčce, ze které už se po základní části nebude postupovat do play off. Aktuálně si udržují na tuto pozici pětibodový náskok.

Jako klíčový se pro vývoj celého utkání ukázal jeho začátek. Domácí dali v úvodních deseti minutách dvě branky a vedení už nepustili až do konce zápasu. „Utkání jsme prohráli v prvních deseti minutách, kdy jsme soupeři dovolili vstřelit dva góly,“ souhlasně přikývne i plzeňský kouč Václav Baďouček. „Náš vstup do utkání nebyl vůbec dobrý. Špatně jsme bruslili a neuhrávali jsme osobní souboje. Vlastně jsme je ani nemohli vyhrávat, protože jsme do nich nechodili,“ zlobil se.

Největší zápletku přinesl začátek druhé třetiny, kdy exjihočech Mertl snížil na rozdíl jediného gólu. „Snížení nás trochu zvedlo, měli jsme tlak, ale hned po první reklamní pauze soupeř po svém prvním pobytu v útočném pásmu odskočil na 3:1. Byli jsme nedůrazní na našem brankovišti, stejně jako tomu bylo při čtvrtém gólu. Náš závěrečný nápor už vyzněl bohužel naprázdno, proto odjíždíme bez bodu,“ posteskl si lodivod Škodovky.

Poctivý výkon přinesl hokejistům Motoru cenné tři body za vítězství nad Plzní

Velký zápas odehrála v domácím dresu čtvrtá formace Martina Hanzla, která se postarala o první tři góly svého týmu. „Tato lajna zaslouží velkou pochvalu. Přinášela do mužstva energii, byla i produktivní a pomohla nám najít cestu k vítězství,“ ocenil trenér domácího celku Jaroslav Modrý. „Podržel nás gólman Hrachovina. Měli jsme špatnou první desetiminutovku ve druhé třetině, kdy jsme se prakticky nedostali z naší třetiny. Naštěstí nás Plzeň potrestala jenom jedním gólem. Pak jsme se ale vrátili do utkání. Dali jsme další branky a pak už jsme to uhráli," chválil si.

Po druhém inkasovaném gólu sáhla plzeňská střídačka ke změně na postu gólmana. Zkušeného Svobodu nahradil táborský odchovanec Pavlát. „Neřekl bych, že Svoboda za góly úplně mohl. Ale neměl téměř žádný zákrok a dostal dva góly, tak jsme na to chtěli rychle zareagovat. To se tak brankářům někdy stává,“ vysvětlil Baďouček.

Na zápasy s Plzní se vždycky těším, nijak nezastírá obránce Motoru Roman Vráblík

Hanzlův útok s Beránkem a Karabáčkem na křídlech byl skutečně vidět a trenér měl z jejich výkonu radost. „Potřebujeme produktivitu od všech hráčů. Vytvořili si plno šancí už v minulém zápase, ale nedostali puk za brankovou čáru. Tentokrát byli za tvrdou práci odměněni i gólově,“ chválil.

Mimořádný aplaus sklidil Martin Hanzl osobně za svůj první gól, když zůstal nekrytý za soupeřovou branku, nabral si kotouč na čepel své hole a doslova ho hodil Svobodovi do sítě. „Tihle kreativní hráči občas přijdou s něčím, co i mě překvapí. Docela jsem na to koukal a ještě příjemnější překvapení bylo, že puk skončil v brance,“ rozesmál se Modrý. „Kreativitu hráčů samozřejmě podporujeme. Martin Hanzl je zrovna velice šikovný hráč. Vyrůstal v Litvínově, kde o podobné typy nikdy nebyla nouze,“ dodal s úsměvem.