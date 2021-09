V posledním přípravném utkání před startem druholigové soutěže hostili hráči IHC Králové Písek soupeře z Klatov. I podruhé ve vzájemném duelu zvítězili. Tentokrát 6:3.

Písečtí hokejisté přehráli v poslední přípravě Klatovy 6:3. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

„Spokojenost a určitě větší než v předchozím vzájemném zápase v Klatovech. Takm jsmme vyhráli 5:3, ale tak to bylo tak, že nám to tam napadalo a vedli jsme 5:1. Pak jsme to jen bránili. Tentokrát to bylo hokejovější. Celý zápas jsme byli o něco málo lepší a proměňovali šance. Skvěle zahrála první lajna, která nastřílel pět branek. V kritických momentech, kdy hrál soupeř vabank, šel do nás fyzicky a my udělali sem tam nějakou chybu, tak nás podržel výborný gólman Novák. Opět jsme byli lepší v tom, že na gólmana soupeře šlo čtyřicet ran, na našeho třicet. Podle mého jsme vyhráli zaslouženě,“ komentoval utkání asistent píseckého trenéra Václav Šrámek.