Jihočeši vstoupili do utkání dobře, a dokonce se mohli radovat z první branky, když se v osmé minutě trefil Daniel Arnošt. Králové si své těsné vedení udržovali i po přestávce. Domácí hokejisté se dlouho nemohli prosadit a do poslední části šli z dvougólovým mankem. Písečtí se totiž ve 38. minutě prosadili Adamem Novákem podruhé.

Co se Příbramským nedařilo do čtyřicáté minuty, vynahradili si v závěrečné periodě. Středočeši se vstupem do třetí třetiny seřídili mířidla a začali do hostující sítě pálit jeden kotouč za druhým. Králové museli skousnout osm inkasovaných branek a z Příbrami odjeli po nadějném vývoji s nepořízenou.

HC Příbram – IHC Králové Písek 8:3 (0:1, 0:1, 8:1)

Branky a nahrávky: 41. Tlačil (Kutlák, Panna), 42. Tlačil (Josefus), 47. Gengel (Hlaváček, Kolouch), 48. Josefus, 49. Hlaváček (Chlouba, Saňa), 50. Gengel (Havlín, Kutlák), 58. Tlačil (Panna, Saňa), 58. Gengel (Šinágl) – 8. Arnošt (Matějka, Bílek), 38. Novák (Karbulka, Bárta), 54. Matějka (Bednařík, Arnošt).