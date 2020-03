Hokejisté od Otavy si stále ještě aktuální sezonu za rámeček nedají. V úvodu soutěže dopláceli na velký počet zraněných hráčů a tím pádem i na nezkušenost mladíků, kteří měli díry v sestavě zacelit. Kádr doplnili v průběhu ligy i zajímavé postavy, jenže Písečtí už rozjetý vlak chytit nedokázali. Parta trenérů Herra a Šrámka nakonec ve dvaačtyřiceti duelech vybojovala třicet bodů, pouze osmkrát vyhrála v základní hrací době a jen díky účasti čínského celku Golden Dragon neskončila úplně poslední.

Písečtí dokázali od září 2019 do února 2020 porazit pouze již zmíněné asijské hosty, Kobru Praha a jednou také Příbram. Jihočeši byli druhým nejhůře střílejícím týmem a druhým týmem s nejvíce obdrženými brankami. Králové tentokrát prostě na předposlední místo skupiny Střed patřili. Jak to ale bude vypadat v příštích letech?

Sport je především o penězích. Kdo je má, může si dovolit lepší hráče a zajistit svým ovečkám lepší podmínky. Druholigový A-tým IHC Králové Písek odehrál nepodařenou sezonu s rozpočtem o pár tisícovek nedosahujícím cifry jednoho a půl milionu korun. A právě nyní je možné srovnávat. Jak moc rozdílné mají rozpočty jiné kluby ze třetí nejvyšší soutěže? A kolik by stál posun do pater zajišťujících účast v play-off a v něm důstojné působení? Nedej bože myšlenky na Chance ligu? S mecenášem typu slavného fotbalisty, který by chod týmu zajistil možná po hodině práce, v zádech, by to bylo všechno jednoduché, ale bez nevysychajících zdrojů bude muset vedení píseckého hokeje vytasit své manažerské schopnosti.

Cílem do příštího ročníku, pokud ho okolnosti dovolí zahájit a odehrát, vyřazovací část bude. Přáním je také výrazné navýšení rozpočtu, stabilnější a sehranější kádr a v neposlední řadě i návrat většího počtu diváků do ochozů. Ať už to bylo z jakýchkoliv příčin a důvodů, písecký dospělý hokej v sezoně 2019/2020 oko fanouška příliš nepotěšil.

Bude to však těžký úkol. V době, kdy se hovoří o budoucích velkých ekonomických problémech řady firem způsobených pandemií koronaviru, se peníze do hokeje – písecký nevyjímaje – jistě nepohrnou a plány, nebo spíše přání vyššího rozpočtu se mohou jevit jako nereálné. Karty ještě nejsou zcela rozdány, ale Karel Herr a Václav Šrámek, kteří u týmu zůstávají, si budou muset poradit s tím, co dostanou do rukou. Ať už to bude zkušená lajna doplněná dravým mládím, nebo soubor juniorů objevujících dospělý hokej.