/FOTOGALERIE/ Nedělní hokejový duel Krajské ligy mezi HC Vimperk a Božeticemi nebude jen o bodech. Stane se rozlučkou legendy místního klubu Vladimíra Pešla (58 let) s dlouhou aktivní kariérou.

Vladimír Pešl se v duelu s Božeticemi rozloučí s bohatou hokejovou kariérou. | Foto: Zdeněk Formánek

Vladimír Pešl se v duelu s Božeticemi rozloučí s bohatou hokejovou kariérou.Zdroj: Zdeněk FormánekKdo jiný by si měl podobnou rozlučku zasloužit, než právě dlouholetý lídr Vimperka, který pamatuje v šumavském klubu to dobré i to horší. „Je to takový šumavský Jarda Jágr, který místnímu hokeji pomohl vždy, když bylo třeba,“ smekl před Vladimírem Pešlem současný trenér Ondřej Předota a dodal: „Vláďa bude na zápasové soupisce a jsme domluveni, že na naskočí na led na několik střídání.“

A jak se těší na utkání sám hráč? „Už moc netrénuji a tak to beru tak, že se tam někam na jedno či dvě střídání postavím a nějak to odkloužu,“ komentoval se smíchem Vladimír Pešl své nasazení do utkání a dodal: „Už si chodím jen zahrát za Prachatice strakonickou okresní soutěž, kde je to o něčem jiném než v Krajské lize. Nikdo nemůže čekat, že se plnohodnotně zapojím do zápasu s Božeticemi a budu vylepšovat statistiky. Ty jsem si vlastně ani nevedl, takže ani nevím, kolik mám nastříleno branek či odehraných zápasů. Nikdy jsem nebyl zapáleným statistikem.“

Stihne oba dva zápasy

V nedělní rozlučce „má prsty“ především bývalý spoluhráč, trenér a především velký kamarád Pavel Předota. „Pavel to všechno dal dohromady. Muselo se do Strakonic za Standou Kašparem, který tam vede okresní soutěž, aby mi povolil nastoupit v Krajské lize a Prachatice neměly problém, že jsem na jedno střídání vlezl na led v Krajské lize. To Pavel všechno vyřídil,“ uvedl V. Pešl a přidal s úsměvem jednu perličku, která jasně dokazuje, jakým hokejovým srdcařem stále je: „Nevím, jak to budu v neděli stíhat. S Prachaticemi hraju ve Strakonicích zápas od tří hodin, ve Vimperku se začíná s Božeticemi v pět. Asi si dám půlku zápasu ve Strakonicích a pak přejedu do Vimperka a ty dvě střídání nějak odšlapu. Alespoň tak to mám v plánu.“

Na led ho to stále táhne

Vladimír Pešl slavil na podzim roku 2015 padesátiny.Zdroj: Zdeněk FormánekV rozhovoru ke svým padesátinám Vladimír Pešl před osmi lety hovořil o tom, že má odehráno hodně přes třicet aktivních sezon a spíše jej to již táhlo ke florbalu, který v té době ve Vimperku začínal. Přesto ještě několikrát Vimperku pomohl na ledě. Několik zápasů odehrál i v sezoně 2019/20. „Je to tak. V minulé sezoně jsem již žádný zápas nehrál, ale je fakt že jsem měl v této sezoně jet do Božetic. S klukama jsem i párkrát trénoval. Ale nakonec to padlo, protože bych pak již nemohl hrát za Prachatice tu soutěž ve Strakonicích,“ doplnil V. Pešl.

Po ledě vimperského zimního stadionu se však Vladimír pohybuje dál a pravidelně – v pruhovaném rozhodcovském dresu. „To je fakt, člověk chce zůstat s hokejem stále v kontaktu. Chodím pískat Malou hokejovou ligu amatérů, tu jsem ještě nevynechal. Pískám také turnaje těch nejmenších dětí. Zkrátka tam, kde si nemusím dělat zkoušky,“ doplnil k rozhodcovské kariéře V. Pešl.

Našel se ve florbale

Vladimíra Pešla v současné době baví především florbal.Zdroj: Zdeněk FormánekJak již bylo řečeno, začal tíhnout k florbalu, který ve Vimperku založil syn Vladimír spolu s kamarády. V rozhovoru ke svým padesátinám však Vladimír Pešl hovořil o tom, že se mu mladíci smějí, že nemůže hrát soutěže, protože by byl se svou hrou stále vylučován. Nyní již řadu sezon s vimperskými florbalisty soutěže hraje. „První sezonu jsem opravdu trpěl, to jsem byl vyloučený několikrát. Florbal má zkrátka svá specifika a nebylo jednoduché si na to zvyknout. Ale loni jsem byl vyloučený jen jednou a předtím dvakrát. Už jsem si zkrátka zvykl,“ komentoval s úsměvem své florbalové snažení Vladimír a dodal: „Ve florbale ještě stíhám, baví mě to a jsem mezi mladýma klukama, kteří mi dodávají sílu.“

Facebook již zaplavila mnohá poděkování Vladimíru Pešlovi za hokejovou radost, kterou fanouškům dlouhá desetiletí přinášel. A objevila se i přání, aby byl dres s číslem 22 vyřazen z vimperských hokejových sad. „Bylo by to hezké,“ dodal Vladimír. Uvidíme, třeba se toho fanoušci i on sám dočkají.