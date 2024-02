/FOTOGALERIE, VIDEO/ Vimperští hokejisté mohli na domácím ledě proměnit brejkbol z Hluboké, ale nepodařilo se. Hráči z podzámčí na Šumavě zvítězili 4:2 a stav čtvrtfinálové série Krajské ligy je vyrovnaný 1:1.

HC Vimperk - Hluboká nad Vltavou. | Video: Zdeněk Formánek

HC Vimperk - Hluboká nsd Vltavou 2:4 (1:3, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 14. J. Šafář (M. Švarc, J. Sitter), 51. J. Šafář (J. Předota, R. Sitter) - 13. D. Arnold (Roman Rákosník), 18. L. Moudrý (M. Hanzal, Robin Rákosník), 20. Robin Rákosník (M. Hanzal. D. Nedorst), 29. K. Schmidmayer (J. Miler, D. Arnold). Rozhodčí: Ondřej, Jílek - Lang, Hřídel.

Sestava HC Vimperk: M. Dvořák (pžřipraven D. Kůs) - L. Turek, P. Hrůša, M. Horejš, D. Drabeš, J. Předota - D. Kašpar, P. Novotný, J. Šafář, L. Holub, V. Korous, J. Vavřík, M. Časta, J. Sitter, R. Sitter, M. Švarc, T. Koška, V. Boška.

Vmperští hokejisté vyhráli první čtvrtfinálový duel na ledě soupeře 4:2 a nalákali fanoušky na skvělou podívanou. Těch si našlo na vimperský led cestu pět stovek a vytvořili hráčům obou týmů skvělou atmosféru.

Výsledek odvety byl na prosto stejný jako v prvním duelu. Hostující celek vyhrál 4:2. V Hlubké Vimperk, ve Vimperku Hluboká. "Je třeba říci, že byla Hluboká tentokrát ve všech herních činnostech lepší. Soupeř vyhrával osobní souboje, lépe bruslil a přestřílel nás. My se tentokrát do šancí nedostávali. I když výsledek tak jednoznačně nevypadá, tak Hluboká vyhrála zaslouženě a závěr zápasu si pohlídala," hodnotil duel vimperský trenér Ondřej Předota.

V prvním vzájemném utkání bylo 16 vyločených, tetokrát to bylo podstatně méně. Zápas však přinesl vše, co k play off patří. "Odveta byla stejně vyhecovaná jako první zápas a hrálo se do těla úplně stejně. Rozhodčí tomu nechávali volnější průběh, určitě se neustoupilo od toho důrazu, který byl v prvním zápase," doplnil Ondřej Předota.

Na utkání přišlo na pět stovek diváků, kteří vytvořili skvělou atmosféru. "Za to patří fanouškům velký dík. takovou podporu jednoznačně potřebujeme. Tentokrát jsme je výsledkem nepotěšili, ale věřím, že je úterním třetím zápasem naladíme na to, aby v pátek zase přišli v hojném počtu a užili si to," pozval dopředu již na čtvrtý zápas série Ondřej Předota. Ať dopadne úterní třetí zápas jakkoliv, v pátek půjde o všechno.

Výsledky ostatních zápasů: Soběslav - Strakonice 5:3 (stav série 2:0), Jindřichův Hradec - Veselí nad Lužnicí 1:5 (0:2), Radomyšl - Milevsko 4:5 po prodloužení (0:2).