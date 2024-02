/FOTOGALERIE/ Netradičně v českobudějovickém Pouzar centru odstartovala čtvrtfinálové série hokejové KL mezi Hlubokou (2. místo po základní části) a Vimperkem (7.). Tým ze Šumavy odehrál skvělou partii a veze si do odvety vedení v sérii.

Vimperští hokejisté vyhráli úvodní čtvrtfinálový duel nad Hlubokou 4:2. | Foto: Zdeněk Formánek

Hluboká nad Vtavou - HC Vimperk 2:4 (1:1, 0:3, 1:0)

Branky a nahrávky: 2. M. Michel (Robin Rákosník, Roman Rákosník), J. Miler (K. Schmidmayer, P. Škopek) - 17. P. Hrůša (R. Sitter), 22. J. Vavřík (R. Sitter, L. Holub), 25. J. Předota (D. Kašpar), 28. P. Novotný (L. Turek). Vyloučení: 10:6. Rozhodčí: Vavruka, Vokou - Diviš, Mašek.

Sestava HC Vimperk: M. Dvořák (připraven D. Kůs) - L. Turek, M. Horejš, D. Drabeš, P. Hrůša, J. Předota - J. Sitter, R. Sitter, V. Boška, M. Švarc, D. Kašpar, P. Novotný, J. Šafář, L. Holub, V. Korous, J. Vavřík, M. Časta.

V základní části sehráli Vimperští se silnou Hlubokou dva slušné duely, i když odešli dvakrát poraženi. "Nemá cenu se nikoho obávat, sehráli jsme s Hlubokou dva dobré zápasy a jdeme do série se vztyčenou hlavu. Je to úplně nová soutěž a může se stát cokoliv," říkal před startem čtvrtfinále vimperský trenér Ondřej Předota.

A jeho svěřenci to vzali za správný konec. První duel, který se hrál v českobudějovickém Pouzar centru, vyhráli. "Od začátku utkání kluci plnili, co jsme od nich chtěli. Odmakali celé utkání a byli aktivní, za to jim je třeba poděkovat," zářil po výhře vimperský trenér Ondřej Předota a doplnil: "Klíčovým momentem, hlavně pro psychiku, bylo to, že jsme dokázali ještě v první třetině vyrovnat."

Zápas se lámal ne druhém dějství, ve kterém dokázali Vimperští nastřílet tři branky. "To nám strašně moc pomohlo. Náskok tří branek byl důležitý, není to pro soupeře tak jednoduché zápas otáčet. A hlavně, konečně jsme se zbavili naší bolesti v proměňování šancí a tentokrá je dávali," dodal k vítěznému utkání Ondřej Předota.

Vimperští svou aktivní hrou dovolili domácím v závěrečné třetině pouze snížit na rozdíl dvou branek. Předvedli se ve výborném světle, což ocenili i domácí.

První krůček Vimperští ve čtvtfinále udělali, ale zdaleka není nic hotovo, v neděli se hraje od 17 hodin znovu. "Věříme v tradiční podporu našich skvělých fanoušků, někteří z nich byli i nyní. Přijďte nám pomoci soupeře udolat i podruhé," vzkazují hráči fanouškům, aby přišli do vimperské hokejvé arény.