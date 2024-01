/FOTOGALERIE/ Vimperští hokejisté se v dramatickém duelu s Veselím nad Lužnicí nevzdali bez boje. Přestože prohrávali 0:2, dokázali vyrovnat a utkání dotáhnout do prodloužení. Nakonec si odvezli bod za remízu, ale na postup v tabulce to nestačilo.

Vimperští hokejisté padli ve Veselí 2:3 po prodloužení. | Foto: Zdeněk Formánek

Loko Veselí nad Lužnicí - HC Vimperk 3:2pp (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)

Branky: 4. Benda (Kadlec, Krampl), 24. Klimeš (Bláha, Benda), 64. Benda (Mikeska, Pechlát) – 26. Předota (Šafář, Kašpar), 59. Předota (Sitter, Dvořák).

Sestava Vimperka: M. Dvořák (připraven D. Kůs) — L. Turek, M. Horejš, P. Hrůša, J. Předota, D. Drabeš — M. Časta, J. Šafář, M. Švarc, D. Kašpar, P. Novotný, L. Holub, V. Korous, V. Boška, J. Sitter, R. Sitter

Vimperští hokejisté zajížděli v předposledním kole základní části krajské ligy do Veselí nad Lužnicí. V případě bodového zisku a následné bodové ztráty Soběslavi mohli ještě přemýšlet o šestém místě a lepší výchozí pozici pro play off. Utkání se nevyvíjelo dobře a domácí šli do dvoubrankového vedení. Manko však dokázali Vimperští smazat a dostali utkání do prodloužení. Podruhé v sezoně a podruhé se radoval soupeř. Veselští tak zopakovali výhru 3:2 z vimperského ledu, i když tentokrát za dva body.

"Prodloužení je loterie a je to také trochu o štěstí. Důležité pro nás v utkání bylo, že jsme dokázali z 0:2 srovnat. Po utkání to mohlo vypadat jako zlatý bod, ale Soběslav vyhrála nad Hradcem, takže se již před ní nedostaneme," komentoval závěr utkání vimperský trenér Ondřej Předota a pokračoval: "Když vezmu hru celkově, tak to bylo takové kostrbaté,. Nezačali jsme nejlépe, ve druhé části jsme se zvedli, měli více ze hry, ale neproměnili spoustu šancí. Měli jsme několik přesilovek, ale zakončení je naší bolavou patou. My mohli srovnat již na začátku třetí třetiny z několika přesilovek, ale my to nedáme."

O tom, že je zakončení bolavým místem vimperské hry, vypovídá i celkové skóre v sezoně. Tým sice moc branek nedostává, ale na druhé straně je ani nedává. "Oba góly opět dával obránce. Chce to větší produktivitu od útočníků. Je to již obehraná písnička. Trápili jsme se již minulou sezonu a v počtu nastřílených gólů jsme byli předposlední. V té současné je to stejné," povzdech si trenér Předota.

V posledním kole základní části hostí Vimperští Soběslav. Potřebují alespoň bod k jistotě sedmého místa. V tuto chvíli asi nemá cenu spekulovat nad tím, zda je lepší hrát čtvrtfinále play off proti prvnímu Milevsku, nebo druhé Hluboké. "Spekulovat nad ničím nebudeme, zápas chceme všichni vyhrát. Jen výhrou se můžeme na play off dobře naladit. Kdybychom to vypouštěli, tak se to může pak vrátit. Navíc nemám takové kalkulace rád. Oba týmy jsou podobné a hrají celou sezonu dobře. Ale s Milevskem i Hlubokou jsme odehráli dobré zápasy, tak není třeba se někoho z nich obávat," nechce trenér přemýšlet v utkání se Soběslaví nad ničím jiným než výhrou a dodává: "Zveme na neděli naše fanoušky. Pojďme společně uzavřít základní část a společně se také naladit na play off, které jsme si Vimperku již nějakou dobu neužili."

