/FOTOGALERIE, VIDEO/ O víkendu odstartovala prvním kolem Krajská liga ledních hokejistů. Los proti sobě postavil celky Českého Krumlova a Vimperka. V minulé sezoně ze vzájemných soubojů Krumlov bral pět bodů, Vimperk jediný. I tentokrát slavili domácí.

Hokejová KL: Český Krumlov - Vimperk. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Slavoj Český Krumlov - HC Vimperk 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 9:15 J. Andrle (L. Sumerauer, J. Šuhaj), 17:31 J. Andrle (J. Fučík, L. Sumerauer), 34:47 J. Fučík (J. Michalec, F. Hakl), 44:14 J. Michalec (F. Hakl, D. Lamač), 51:36 J. Berný (J. Michalec, F. Hakl), 52:08 F. Hakl (J. Michalec, J. Berný) - 21:00 M. Horejš (R. Sitter, D. Kašpar), 48:15 D. Kašpar (J. Šafář). Vyloučení: 4:4. Bez využití. Rozhodčí: Trnka - Mašek, Hron. Diváci: 102.

Sestavy - Český Krumlov: Spáčil (Lukeš R.) - Gallistl, Ferebauer - Michalec, Hakl, Berný - Machálek, Kozák - Šuhaj, Andrle, Sumerauer - Korytar, Fučík J. - Klíma, Kadlec, Lamacč (Kalista, Fučík M.). Vimperk: Dvořák – Boška, J. Předota, Topinka, M. Horejš, Turek, Holub – R. Sitter, Šafář, J. Sitter, Samohejl, Korous, Kašpar, Koška, P. Novotný, Paukner.

"Nehráli jsme žádné přípravné utkání, a tak bylo velice milé překvapení, že jsme do zápasu dobře vstoupili a první třetinu vyhráli 2:0, i když hra byla vyrovnaná a šance byly na obou stranách. Začátkem druhé třetiny se podařilo Vimperku korigovat na 2:1, ale přibližně v půlce zápasu přišel náš třetí gól a ten dle mého názoru zápas rozhodl. Třetí třetinu jsme vyhráli 3:1 a celkově 6:2," shrnul utkání asisten trenéra Českého Krumlova Miroslav Lukeš a doplnil: "Přestože jsme třetí třetinu vyhráli 3:1, tak již na nás bylo znát, že nemáme nabrusleno a musíme na herni kondici hodně zapracovat."

Domácí se mohli spolehnout především na výkon svého gólmana. "V zápase velice dobře zachytal gólman Petr Spáčil a raritou zápasu je, že do zápasu nastoupil i veterán Radek Lukeš, který zaskočil na dvě minuty, když měl Petr Spáčil problémy s výstrojí. Radek Lukeš nastoupil do zápasu ve 44 letech a připsal si jeden velmi těžký a důležitý zákrok, kterým nenechal snížit Vimperk na rozdíl jedné branky a aktuální stav v ten okamžik zápasu byl stále 4:2 pro nás," popsal kuriozitu zápasu Miroslav Lukeš a pokračoval: "Nejlepší útočnou trojicí zápasu byla trojka Hakl - Michalec - Berný. Skvěle bruslili a byli důrazní v koncovce. Věřím, že nastal jejich čas a po delší době, kdy byli ve stínu svých zkušenějších spoluhráčů, tak v této sezoně očekávám, že budou tahouny celého týmu."

A jak viděl utkání domácí trenér Vilém Migl? "Na začátku zápasu bylo znát, že je to náš letošní první zápas a to doslova, jelikož jsme neodehráli žádné přípravné utkání. Bylo zřetelné, že nám chybí herní praxe. Někteří měli za sebou pouze tři tréninky. Na domácím ledě jeden nebo žádný trénink. Mužstvo hrálo na začátku utkání jednoduchý, leč účelný hokej a spoléhali jsme se na brejky, ze kterých se nám i podařilo skórovat. Druhou třetinu jsme začali nekoncentrovaně a dostali po vlastní chybě gól na 2:1, naštěstí se nám na něj podařilo reagovat a do konce druhé třetiny dát na 3:1. Třetí třetinu jsme až na úplný závěr měli pod kontrolou a přidali ještě tři branky. Celý tým podal velice dobrý a bojovný výkon a podržel nás brankář Spáčil. Výborně zahrála pětice kolem Hakla (Michalec, Hakl, Berný, Fučík Jan a Korytar Pavel). Nicméně celé družstvo zaslouží pochvalu a jsem rád, že se nám bodově povedl vstup do soutěže. Děkujeme také divákům za podporu," shrnul duel trenér Migl.

Na vimperské lavičce samozřelně převažoval smutek. "Nezačali jsme špatně, měli tam pár šancí, ale je to pořád dokola. Proměňování šancí nás trápí poměrně dlouho, měli jsme s tím problém i v minulé sezoně. V zápase se nám to vymstilo. Měli jsme tam hluché období, kdy se soupeř celkem snadno dostával před naší branku a po našich chybách dal dva góly. Přestože jsme prohrávali o dva góly, šli jsme dál se zvednutými hlavami. Věděli jsme, že nejsme horší a věřili, že zápas zlomíme. Brzy se nám podařilo snížit, ale pak přišel zlom, když jsme po další zbytečné chybě inkasovali potřetí. Krumov byl stále odskočený o dva góly a v závěru jsme inkasovali dva rychlé góly a zápas se jen dohrával," hodnotil utkání vimperský trenér Ondřej Předota a doplnil: "Nedařila se nám hra dozadu. Hráli jsme to v obraně moc složitě. Několikrát se nám nepodařilo vyndat puk ven ze třetiny a pak se zavařili. Z toho padly i některé góly."

Vimperské nyní čeká doma Hlubooká. "Domácí zápasy nám v minulé sezoně docela šly a doufám, že v tom budeme pokračovat. Ale Hluboká mě v prvním kole přkvapila. Má tam posily ze Samsonu, takže bude hodně silná," hledí k dalšímu duelu, který se hraje v neděli 1. října, Ondřej Předota.