/FOTOGALERIE, VIDEO/ Skvělý páteční večer prožívali vimperští hokejisté i jejich fanoušci. Porazili Hlubokou a vyrovnali stav čtvrtfinále play off na 2:2. O posledním semifinalistovi Kraské ligy se rozhodne v neděli po poledni.

Po mrzuté porážce 4:5 v prodloužení ve třetím čtvrtfinílovém souboji s Hlubokou chtěli vimperští hokejisté ve čtvrtém zápase sérii srovnat a vrátit se zpět na led soupeře. To se jim podařilo, po velmi dobrém výkonu favorita porazili 5:2 a vše rozhodne pátý duel, který začíná v neděli 25. února v českobudějovickém Pouzar centru od netradičních 13 hodin.

Vimperští hokejisté ve čtvrtém duelu stále vedli, vyhráli o tři góly, ale nebyl to ani trochu jednoduchý zápas. "Kluci odvedli výbornou práci, až jsme z toho byli s kolegou trenérem Karlem Drabešem překvapni. Ale v první třetině, ač jsme ji vyhráli 1:0, jsme vůbec nebruslili, chodili do soubojů a měli jsme štěstí. Kdyby dala hluboká dva tři góly, tak bychom se nemohli divit. Ale podržel nás Marek Dvořák, který odchytal fantasticky celý zápas. Po první třetině se to otočilo, byli jsme aktivnější a nakonec to dotáhli do vítězného konce. Kromě první třetiny velká spokojenost," hodnotil utkání vimperský trenér Ondřej Předota.

Klíčem k úspěchu byly tři proměněné přesilové hry. Ve všech čtyřech zápasech měla Hluboká více vyloučených než Vimperk. "Upozorňovali jsme hráče, aby zklidnili emoce, a to předešm v posledních minutách. Nejde jen o Hlubokou, každý tým, který prohrává, bývá více nervozní a bývá vylučován. Víme, že má Hluboká velice kvalitní přesilovky a kluci si to vzali k srdci a nenechávali se zbytečně vylučovat. Na druhou stranu musím říci, že hrajeme oslabení dobře," hovořil o taktice trenér Předota.

Dlouhodobě Vimperským nejdou jejich přesilovky, ale tentokrát v nich dali tři góly. "Bojujeme s přesilovkami celou sezonu. Nabyl ani prostor je nějak více nacičit, spíše je chceme hrát co nejjednodušeji se střelbou na bránu a s bráněním gólmanovi ve výhledu. Tentokrát to vyšlo," pochválil hráče za přesilovky Ondřej Předota.

Páté utkání se hraje v netradčních 13 hodin. "Nemá cenu spekulovat nad tím, od kolika se hraje. Zkrátka to tak je a musíme se s tím vyrovnat. Dáme do toho všechno. Jsou tam nějaké šrámy, Honza Předota má problémy s kolenem, Lukáš Turek s ramenem, ale všichni, kteří odehráli čtvrtý zápas, tak budou na ten poslední připraveni. Věřím, že Hlubokou porazíme a postoupíme do semifinále," burcuje trenér.

Dobrá nálada je i v kabině, všichni jsou na poslední zápas série nažhaveni. "Jsem rád, že se teď daří. Kluci si to přenastavili v hlavách, zahodili nepovedenou základní část a bojují jako tým. Vytvořila se skvělá parta a máme všech patnáct hráčů, kteří mohou rozhodnout. Minule to vyšlo druhé lajně, teď dala dva góly třetí. Je důležité, že se nemusíme spoléhat na pár klíčových hráčů," dodal trenér Ondřej Předota.