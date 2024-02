/FOTOGALERIE/ Za stavu 1:1 na zápasy se čtvrtfinálová série hokejové Krajské ligy mezi Hlubokou a Vimperkem přestěhovala zpět do Pouzar centra v Českých Budějovicích. Pro Vimperk měl duel hořkou příchuť. Domácí stále jen dotahovali, ale v prodloužení rozhodli o své výhře.

Vimperští hokejisté třetí duel s Hlubokou prohráli v prodloužení. Ilustrační foto. | Foto: Zdeněk Formánek

Hluboká nad Vltavou - HC Vimperk 5:4 pp (0:2, 2:1, 2:1 - 1:0)

Branky: 23. D. Nedorost (M. Hanzal, R. Dohnal), 32. L. Matys (D. Nedorost, Robin Rákosník), 42. D. Nedorost (M. Hanzal), 56. K. Vácha (M. Hanzal, L. Matys), 64. L. Matys (K. Schmidmayer) - 5. J. Vavřík, 9. J. Vavřík (V. Boška), 24. T. Koška (J. Vavřík, R. Sitter), 45. R. Sitter (T. Koška, J. Vavřík).

Sestava Vimperka: M. Dvořák (připraven D. Kůs) - L. Turek, D. Drabeš, M. Horejš, P. Hrůša, J. Předota - D. Kašpar, P. Novotný, L. Holub, J. Vavřík, V. Boška, M. Časta, J. Sitter, R. Sitter, T. Koška, M. Švarc, R. Rolínek, J. Šafář.

Utkání začalo pro Vimperské skvěle a fanoušci mohli věřit v to, že si znovu přivezou z ledu soupeře vítězství. V základní době hry Hluboká ani jednou nevedla. Vyrovnala necelých pět minut před koncem a v prodloužení rozhodla. Ale takový je hokej.

"Byly to nervy. My začali dobře a výsledek 2:0 po první třetině je vypovídající. Ve druhé třetině jsme trochu polevili, ale podle mého to bylo tím, že se hodně vylučovalo. Hrálo se ve čtyřech na obou stranách. Nám nesedly přesilovky, ve kterých jsme měli dost přípežitostí. Ale celkově to Hluboká hrála velice dobře. Útočníci to hráli hodně hluboko, takže jsme měli problém se dostat do jejich třetiny. V závěrečné části rozhodly dvě chyby. Při té první jsme dostali gól na 3:3. Vzápětí jsme zase odskočili, ale čtyři minuty před koncem tam bylo nedobruslení jednoho hráče a soupeř srovnal. V prodloužení jsme měli také dvě šance, jednou byl Rolínek sám před brankáře. Ale nedali jsme a inkasovali," komentoval utkání vimperský trenér Ondřej Předota a dodal: "Hrál se pěkný hokej plný emocí a tak se má play off hrát."

Po takovém dramatu asi není ani pro trenéra jednoduché usnout. "To je fakt. Jednak jsme se vraceli pozdě a jednat to má člověk pořád v hlavě a o zápase přemýšlí," potvrdil trenér.

U všech branek Vimperka byl tentokrát Jan Vavřík (2+2). "Honza potvrzuje od chvíle, co k nám přišel, že je jeden z nejlepších útočníků. Je mladý, dravý a ještě natrénovaný z Motoru. Pro nás je velkou pomocí. Do utkání jsme museli trochu obměnit sestavu. Vypadl nám Vašek Korous, kterému asi skončila sezona, i když to chce v pátek zkusit. Pracovně nemohl dorazit Jirka Sitter. Dali jsme tak k Honzovi Vavříkovi a Radkovi Sitterovi mladého Tomáše Košku. Ten se vrátil naplno do sestavy po skoro třech týdnech po trestu a uvedl se dobře. Celá lajna šlapala výborně. Ale všechny lajny hrály výborně," pochválil hráče Ondřej Předota.

Vimperští sice prohrávají 1:2 na zápasy, ale třetí duel byl výbornou pozvánkou na páteční čtvrtý zápas, který se hraje od 19 hodin ve Vimperku. "Nic nevzdáváme a všichni věříme, že se na led soupeře ještě jednou vrátíme a popereme se o celkové vítězství v sérii. Nic není ztraceno, kluci mají v sobě bojovného ducha. Rád bych za nás za všechny pozval fanoušky vimperského hokeje, aby nás přišli v pátek podpořit," zve na páteční utkání trenér.