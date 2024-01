/FOTOGALERIE/ Krajská liga hokejistů má na programu předposlední kolo základní části. Vimperští mají play off prakticky jisté, prahnou však po šestém místě, které by znamenalo čtvrtfinále play off se Strakonicemi.

Vimperští hokejisté jedou bojovat o body do Veselí nad Lužnicí. | Foto: Zdeněk Formánek

V sobotu 27. ledna nastoupí vimperští hokejisté v předposledním kole základní části Krajské ligy na ledě Lokomotivy Veselí nad Lužnicí. Soupeři mají co oplácet, v první polovině soutěže s ním prohráli na domácím ledě 2:3.

A neježe chtějí Vimperští ve Veselí bodovat, ale rádi by si jednak potvrdili jistotu play off, kterou již mají na 99 procent, a navíc by se rádi ještě posunuli tabulkou. Pro play off možná ani nebudou potřebovat body, protože devátý Český Krumlov hraje na ledě vedoucího Milevska a musel by vyhrát, aby měl teoretickou šanci na play off. O tom všem se může rozhodnout již v sbotu večer.

Motor před vyprodanou Budvar arénou poprvé v sezoně dostal Spartu na kolena

Vimperští však před sebou vidí ještě jednu metu, kterou je šesté místo. Nejenže by to po hubených letech mimo play off byl hezký posun, ale navíc by to znamenalo atraktivní čtvrtfinále. "Šesté místo by znamenalo derby se Strakonicemi. To by bylo skvělé jak pro hráče, tak i fanoušky. Plný dům by byl ve Strakonicích i u nás. Ale je to ještě daleko a nemá cenu nad tím zatím spekulovat," uvedl po minulé výhře Vimperka na Jindřichovým Hradcem trenér Ondřej Předota. Soběslav má o dva body více než Vimperk, takže jistotou šestého místa pro tým ze Šumavy je výhra ve Veselí a následná výhra v posledním kole doma právě nad Soběslaví. Tak držme palce.

