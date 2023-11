/FOTOGALERIE/ Hokejisté HC Vimperk přivítají v dalším kole Krajské ligy Loko Veselí nad Lužnicí netradičně již v sobotu od 15.30 hodin. Důvod je prostý, od 19 hodin začíná Hokejový ples HC Vimperk.

Hokejová KL: Vimperk - Milevsko. | Video: Zdeněk Formánek

Ideální sobotní scénář? No přeci tři body proti Veselí a pak rychle vyrazit veselit se na Hokejový ples. Jestli tento plán vyjde do posledního puntíku, to je zatím ve hvězdách. Ale hokejisté věří, že to s podporou fanoušků zvládnou.

Vimperští mají o motivaci postaráno. Po výhře 6:4 v minulém kole na ledě Střelců Jindřichův Hradec se již dostali na tři body právě za hokejisty Veselí. V případě výhry je tedy mohou bodově dotáhnout a zvýšit své šance na dobré postavení pro play off osmi nejlepších týmů.

Ale zápas to nebude vůbec jednoduchý. Veselí v minulém utkání pořádně potrápilo lídra tabulky na jeho ledě. V Milevsku Veselští vedli po první třetině již 4:1 a schylovalo se k velkému překvapení. Suverén sezony však dokázal duel otočit a vyhrát 5:4. Kolo předtím Veselí doma rozstřílelo Radomyšl 9:2. A s tou Vimperští doma prohráli… Zápas tedy slibuje skvělou podívanou.

Ostatní zápasy 8. kola: Strakonice - Radomyšl (S, 17), Jindřichův Hradec - Soběslav (S, 18.15), Český Krumlov - Milevsko (N, 17), Božetice - Hluboká (N, 17).

Aktuální tabulka má tuto podobu.