/FOTOGALERIE/ V posledním kole základní části Krajské ligy hostili vimperští hokejisté Soběslav a potřebovali bod jistoty pro sedmé místo. To se jim s přehledem podařilo a i když jim začátek zápasu moc nevyšel, nastříleli soupeři šest branek.

KL hokejistů: Vimperk - Hluboká. | Video: Zdeněk Formánek

HC Vimperk - Spartak Soběslav 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 20. P. Novotný (V. Korous), 20. L. Holub (J. Vavřík), 33. J. Sitter (R. Rolínek, P. Hrůša), 40. P. Novotný (M. Horejš), 52. R. Sitter (J. Sitter, J. Vavřík), 57. J. Šafář (V. Korous, P. Hrůša) - 4. J. Škoda (V. Pánek, J. Kubeš), 28. V. Pánek, 53. M. Hák (V. Pánek, J. Škoda). Vyloučení: 4:5. Využití přesilovek: 1:0. Rozhodčí: Šperl, Trnka - Velíšek, Knor.

Sestava Vimperka: M. Dvořák (připraven D. Kůs) - L. Turek, M. Horejš, P. Hrůša, D. Drabeš - D. Kašpar, P. Novotný, L. Holub, V. Korous, J. Vavřík, V. Boška, R. Rolínek, M. Časta, J. Šafář, J. Sitter, R. Sitter.

Výhra nad Soběslaví potěšila oba trenéry i fanoušky, kteří na vimperský zimní stadion dorazili. "Nezačali jsme úplně dobře a Soběslav měla deset až patnáct minut více ze hry. Také to zúročila vedoucí brankou. Důležité z naší strany bylo, že jsme v závěru třetiny srovnali a hned v dalším střídání přidali vedoucí gól. Ve druhé třetině jsme měli hodně šancí, nicméně jsme neskórovali a Soběslav vyrovnala. Důležité bylo, že jsme v závěru třetiny znovu skórovali a šli do závěrečné části o dva góly vpředu. Ve třetí třetině tam byly z naší strany pasáže, které nechci vidět. Hodně jsme drželi puk ve vlastní třetině, Soběslav chtěla vyrovnat, přitlačila, ale naštěstí jsme to uhráli," komentoval utkání trenér Ondřej Předota.

Po minulém utkání ve Veselí trenér žehral na to, že tým dává málo branek a především se nedaří skórovat útočníkům. Nyní jich Vimperští dali šest. "Góly dávala levá křídla, od Patrika Novotného až po Jirku Sittera. Trefil se po zranění i Radek Sitter a doufám, že podobně produktivní budeme i v play off," pochválil střelce trenér.

Nyní mají Vimperští necelé dva týdny na přípravu před play off. "Klasicky budeme trénovat a ladit věci, které nás přes sezonu trápí. Hlavně přesilovky. Se Soběslaví to opět nebylo slavné. Uvidíme, kolik se nás bude scházet na tréninku. Nemůžeme počítat s klukama, kteří hají Univerzitní ligu, ale přislíbili, že na play off budou připraveni. Měl by se vrátit do sestavy i brácha Honza, který nyní pro zranění absentoval. Na Hlubokou bychom měli vyrazit v plné sestavě," nastínil program nejbližších dnů Ondřej Předota.

V posledním kole Hluboká kontumovala domácí utkání s J. Hradcem pro havárii vody na svém otevřeném stadionu. Počasí také moc nenahrává tomu, že by se mohlo hrát čtvrtfinále play off pod otevřeným nebem. "Dostala se ke mně informace, že by se měl první zápas hrát v Českých Budějovicích u Pouzara. Ale uvidíme. Je to na soupeři, zda se bude hrát na jeho ledě, nebo si najdou jiný," nechce spekulovat o místě dalšího zápasu Ondřej Předota.

Připomeňme, že ze základní části mají Vimperští s Hlubokou pasivní bilanci. Doma prohráli 0:4, na Hlukoké 2:5. "Play off je nová soutěž a půjdeme do toho se vztyčenou hlavou," slibuje za tým Ondřej Předota.

Konečná tabulka základní části KL.