Krajská liga ledních hokejistů má na programu poslední kolo základní části. Osmička pro play off je známa, stále však jde o to, kdo proti komu nastoupí ve čtvrtfinále play off.

Hokejisté Vimperka zakončí základní část KL duelem se Soběslaví. Ilustrační foto. | Foto: Zdeněk Formánek

Vimperští hokejisté v posledním duelu základní části přivítají na svém ledě v neděli 4. února od 17 hodin Soběslav. A půjde jim o to, zda do play off půjdou ze sedmého či osmého místa.

Ve vzájemném duelu v Soběslavi zvítězil celek z Táborska 6:4. V odvetě mu tak mají Vimperští co oplácet. Navíc se chtějí dobře naladit na play off. "Zveme na neděli naše fanoušky. Pojďme společně uzavřít základní část a společně se také naladit na play off, které jsme si Vimperku již nějakou dobu neužili," burcuje hráče i fanoušky trenér Ondřej Předota.

Ve hře je čtvrtfinálový souboj buď proti Hluboké nad Vltavvou, nebo Milevsku. Bod se Soběslaví stačí k duelu proti Hluboké, v případě porážky v základní době hry to může dopadnout zápasem s Milevskem. Ale spekulovat nad tím, co by bylo lepší, nemá cenu. "Spekulovat nad ničím nebudeme, zápas chceme všichni vyhrát. Jen výhrou se můžeme na play off dobře naladit. Kdybychom to vypouštěli, tak se to může pak vrátit. Navíc nemám takové kalkulace rád. Oba týmy jsou podobné a hrají celou sezonu dobře. Ale s Milevskem i Hlubokou jsme odehráli dobré zápasy, tak není třeba se nikoho z nich obávat," nechce trenér přemýšlet v utkání se Soběslaví nad ničím jiným než výhrou.

