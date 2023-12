/FOTOGALERIE/ Vimperští hokejisté zakončii kalendářní rok v Krajské lize v Písku, kde se utkali se Sokolem Radomyšl. S tímto týmem bojují o osmičku pro play off a chtěli mu oplatit domácí porážku 1:3. To se podařilo a v případě rovnosti bodů na konci základní části KL mají výhodu lepších vzájemných zápasů.

Vimperští hokejité vyhráli na ledě Radomyšle 4:1. Ilustrační foto. | Foto: Zdeněk Formánek

Sokol Radomyšl - HC Vimperk 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 11. Dubský (Sýbek) – 18. Novotný (Turek, Korous), 25. Korous, 34. Šafář (Horejš), 60. Novotný (Korous, Vavřík).

Pro vimperské hokejisty se jednalo již o existenční zápas. Pokud chtěli zůstat ve hře o play off, museli bodovat. Do Písku odjeli v hodně okleštěné sestavě a navíc šli domácí v polovině první třetiny do vedení. Vimperským se naštěstí podařilo v závěru třetiny vyrovnat Novotným. Aktivní hosté se po pěti minutách druhé části dostali Korousem do vedení a šli si za třemi body. Jejich výkon ve druhé třetině podtrhl třetí brankou Šafář. Domácí bojovali v závěrečné části alespoň o vyrovnání, ale Vimperští jim to zodpovědným výkonem nedovolili a naopak přidali Novotným v power play soupeře čtvrtý gól.

OBRAZEM: Hokejoví mladší žáci Vimperka deklasovali Český Krumlov

"Po delší době se mi hodnotí naše utkání dobře. Do Písku jsme vyrazili na zápas s Radomyšlí s jedenácti hráči do pole. A to, co tam ti kluci na ledě předvedli, podpořeni vynikajícím výkonem Marka Dvořáka v bráně, nás s Ondrou Předotou zahřálo u srdce a jsme na kluky právem hrdí. Kluci pochopili, že když budou hrát takto obětavě a srdcem, tak mohou hrát s každým, i když se nesejdou zrovna v plné sestavě. Nám i sobě si dali krásný vánoční dárek v podobě výhry 4:1,"hodnotil duel pro web HC Vimperk asistent trenéra Karel Drabeš a pokračoval: "Chci poděkovat fanouškům, kteří nás dorazili podpořit, byť se hrálo až poměrně pozdě večer, chci poděkovat i klukům - bubeníkům za jejich neustálou podporu. Na závěr chci všem za sebe, Ondru Předotu i celý tým popřát krásné a klidné svátky a hodně štěstí do Nového roku 2024."

Vimperští se tak v tabulce posunuli na sedmé místo a v dalším kole hostí na domácím ledě poslední Božetice.

Aktuální tabulku najdete ZDE.