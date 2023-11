Hokejová KL: Startují odvety, do Vimperka míří hráči Českého Krumlova

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Krajská liga ledních hokejistů se překlápí do odvet základní části. Do Vimperka přijede v neděli Český Krumlov a pro oba celky to bude utkání o naději na lepší místo pro play off.

Hokejová KL: Český Krumlov - Vimperk. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Vimperským hokejistům patří po první polovině základní části sedmé místo se ziskem devíti bodů. Slavoj Český Krumlov má o tři méně, je devátý a bojuje o osmé místo pro ply off. V obou klubech si asi představovali postavení v polovině sezony mnohem lepší. Oba soupeři otevírali sezonu vzájemným soubojem. Na českokrumlovském ledě se z vítězství radovali domácí 6:2. Byla to však pro ně na dlouhou dobu jediná výhra, tu druhou získali tak trochu z povinnosti v duelu s Božeticemi. Ač se Slavoji Český Krumlov nedaří výsledkově, jeho výkony v zápasech jdou nahoru. Medvědi v minulém kole hráli ve Veselí nad Lužnicí, prohráli sice 3:6, ale třikrát v utkání vedli. Doplatili na obrovské množství vylučených, což jim ubalo sil do závěru zápasu a v tu dobu Veselí rozhodlo. Před utkáním ve Vimperku však došlo v týmu Českého Krumlova k zásadní změně. Hlavním trenérem se stal dosavadní trenér Strakonic Kamil Šťastný, Vilém Migl ml. se přesunul z postu trenéra na asisenta a druhým asistentem je Miroslav Lukeš. Trochu podobný duel sehráli Vimperští v minilém kole v Soběslavi, kde prohráli 4:6. Po vyrovnané první třetině po té druhé prohrávali 1:3, ale třemi brankami během šesti minut v poslední části otočili na 4:3 ve svůj prospěch. Jenže to samé a ještě rychleji se pak podařilo domácím, a tak celek ze Šumavy odjížděl ze Soběslavi bez bodu. Utkání ve Vimperku startuje v neděli 26. listopadu od 17 hodin. Aktuální tabulku najdete ZDE.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu