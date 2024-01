/FOTOGALERIE, VIDEO/ V důležitém zápase o play off si HC Vimperk připsal cenné tři body proti Střelcům z Jindřichova Hradce. Domácí tým potvrdil své ambice v napínavém duelu, který rozhodl až závěrečný nápor. Výsledek 5:2 však neodráží vyrovnaný průběh hry a Vimperští museli čelit i kritickým momentům.

Hokejová KL: HC Vimperk - Jindřichův Hradec. | Video: Zdeněk Formánek

HC Vimperk - Střelci Jindřichův Hradec 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

Branky a nahrávky: 6. J. Předota (M. Švarc, R. Sitter), 32. J. Šafář (P. Hrůša), 52. M. Švarc (J. Šafář), 54. J. Sitter (V. Boška), 60. D. Kašpar (V. KOrous) - 37. J. Punda (F. Šimek, A. Popelka), 40. F. Šimek (V. Tržil, F. Svoboda). Vyloučení: 8:8. Využití přesilovek 1:0. Oslavení: 0:1. Rozhodčí: Ondřej - Mička, Ent.

Soupiska HC Vimperk: Dvořák (připraven Kůs) - Turek, Horejš, Hrůša, D. Drabeš, J. Předota - Švarc, Kašpar, Novotný, Holub, Korous, Boška, Časta, Šafář, J. Sitter, R. Sitter. Koška. Trenéři: O. Přeota a K. Drabeš.

Vimperští hokejisté stále ještě nemají jistou účast v play off a přiblížit se mu mohli tříbodovou výhrou nad Jindřichovým Hradcem. To se podařilo, i když se výhra nerodila vůbec snadno. "Nebylo to tak jednoznačné, jak by mohl napovídat výsledek. Začali jsme dobře, ale pak tam byly pasáže, kdy jsme přestali bruslit a soupeř byl lepší. Ve druhé třetině to bylo hodně rozhárané a na obou stranách plno vyloučených. Hradec šest vteřin před koncem třetiny v oslabení vyrovnal na 2:2. Do třetí třetiny jsme šli s tím, že musíme ubránit pětiminutové oslabení po zákroku Tomáše Košky. To se podařilo a třetí třetinu jsme nakonec zvládli nejlépe z celého utkání," hodnotil utkání vimperský trenér Ondřej Předota a doplnil: "Těší mě výsledek. Tři body jsou důležité, ale hra úplně optimální nebyla. Když to porovnám s minulým zápasem v Milevsku, tak minule byla vidět větší bojovnost."

Vimperští hokejisté mohou ještě zaútočit na šesté místo po základní části

Do utkání s Hradcem se již na led vrátili někteží marodi. "Nemohu říci, že by již byla plná sestava, ale vrátili se do ní po zranění Radek a Jirka Sitterovi, hrál Michal Švarc, po dlouhé době naskočil Petr Hrůša. Snad se bude marodka dál vyprazdňovat a dosaneme se do play off," doplnil k sestavě trenér.

Play off však již mají Vimperští na dosah. Na osmou Radomyšl mají čtyři a devátý Český Krumlov pět bodů náskok. Navíc Krumlov nyní míří na led lídra do Milevska. "Stoprocentně jisté to zatím není, tak to musíme dvě kola před koncem základní části brát," nechce nad ničím spekulovat trenér Předota.

Při nejlepší konstelaci mohou ještě Vimperští předehnad šestou Soběslav. Pokud by se to podařilo, čekalo by hráče i fanoušky pikantní čtvrtfinále. "Bylo by to hezké, kdybychom Soběslav přeskočili. Pak bychom ve čtvrtfinále narazili na Strakonice. To by bylo super derby a plný dům u nás i ve Strakonicích. Ale to vše je zatím jen zbožným přáním," ukončil spekulace o možném vývoji základní část Ondřej Předota.

V dalším kole zajíždějí Vimperští na led čtvrté Lokomotivy Veselí nad Lužnicí.

Aktuální tabulku soutěže najdete ZDE.