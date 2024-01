/FOTOGALERIE/ Krajská liga hokejistů rychle pádí do závěru základní části a Vimperští v boji o co nejlepší umístění pro play off nyní vyzvou v neděli 21. ledna od 17 hodin Jindřichův Hradec.

Krajská liga: HC Vimperk - TJ Božetice. | Video: Zdeněk Formánek

Tři kola před koncem základní části Krajské ligy mají vimperští hokejisté na sedmém místě na kontě 16 bodů. Vedou o dva před Českým Krumlovem a o čtyři před Radomyšlí. Na druhou stranu ztrácejí dva body na šestou Soběslav. V závěru základní části tak mohou na jedné straně zaútočit na šesté místo, na druhé straně si musejí pohlídat účast v play off.

Vimperští na Jindřichův Hradec umí zahrát. První vzájemné utkání této sezony na ledě soupeře vyhráli 6:4. Tuto výhru by nyní rádi potvrdili i doma. "Každý zápas do konce základní části bude důležitý, ale konkrétně proti Hradci musíme vyhrát, abychom se do play off dostali," je si vědom důležitosti utkání vimperský trenér Ondřej Předota.

Vimperští se dobře naladili v minulém kole v Milevsku. Sice na ledě lídra padli 1:2, ale i v hodně poslepované sestavě odehráli velmi dobrý zápas. "Nyní v Milevsku jsme si potvrdili, že i v play off můžeme překvapit. Když budeme v plné sestavě, může to dopadnout jakkoliv. Měli by se po zranění vrátit Jirka a Radek Sitterovi, v Milevsku nebyl Švarc, Rolínek a další. Když se sejdeme a půjdeme štěstí naroti, tak se dá něco uhrát," burcuje tým do závěru soutěže trenér Ondřej Předota.

Aktuální tabulka má tuto podobu.