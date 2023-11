/FOTOGALERIE/ Sedmým kolem se hokejová Krajská liga překlopí do druhé třetiny dlouhodobé části. Tabulka se nečekaně brzy začíná bodově rozdělovat. Vimperští potřebují v Hradci bodovat, aby jim první pětka neutekla o moc bodů.

Hokejová KL: Vimperk - Milevsko. | Video: Zdeněk Formánek

Deset účastníků hokejové Krajské ligy bojuje v základní dvoukolové části o osm míst do play off. A jak ukazuje vývoj soutěže, nedá se čekat, že by právě osmé místo dávalo nějakou naději na případný postup do semifinále. Suverén sezony z Milevska rozdává příděly na všechny strany a je k nezastavení. V minulém kole to pocítili právě Vimperští, kteří na domácím ledě prohráli 2:8.

Po šesti zápasech patří hokejistům HC Vimperk 8. příčka se ziskem šesti bodů. Jsou na tom sice stejně jako šestá Soběslav, ale před ní se začíná tvořit obrovská díra. Pátý je Jindřichův Hradec, který má již bodů 12. Tabulka se tak začíná rozdělovat přesně ve své polovině.

Pokud Vimperští nechtějí, aby na ně zbyl pouze boj o spodní místa pro play off, potřebují v Hradci zabodovat. Střelci v minulém kole vyhráli na ledě v Božeticích 6:4, ale předtím doma padli se Strakonicei 1:5. To ukazuje, že jsou hratelným soupeřem. Největší bolestí Vimperka je však od začátku sezony prachbídná střelecká produktivita. Jsou zatím nejhůře střílejícím týmem v soutěži. Dali z šesti zápasů pouhých 13 branek, více jich na kontě mají i devátá Radomyšl (16) či poslední Božetice (17). A jejich další soupeř z Jindřichova Hradce jich nastřílel dokonce 28.

Utkání v Jindřichvě Hradci startuje v sobotu 4. listopadu od 18.15 hodin. Aktuální tabulka KL má tuto podobu.

Ostatní zápasy 7. kola: Strakonice - Hluboká (S, 17), Milevsko - Veselí (S, 17), Soběslav - Božetice (N, 17), Radomyšl - Český Krumlov (N, 18.