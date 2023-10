/FOTOGALERIE, VIDEO/ V domácí premiéře nové sezony Krajské ligy se představili hokejisté Vimperka. Ta se jim proti Hluboké nad Vltavou výsledkově nepodařila.

KL hokejistů: Vimperk - Hluboká. | Video: Zdeněk Formánek

HC Vimperk - Hluboká nad Vltavou 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 15. Arnold (Vácha, Miler), 20. Schmidtmayer (Melichar), 23. Hanzal (Matys, Nedorost), 30. Arnold (Bahula, Moudrý). Vyloučení: 5:5 Rozhodčí: Hamr – Knor, Kopřiva. Diváci: 300.

Sestavy - HC Vimperk: Dvořák (Kůs) - Turek, Horejš, Drabeš, Předota J., Topinka - Boška, Kašpar, Novotný, Šafář, Holub, Korous, Paukner, Sitter J., Sitter R., Koška, Časta. Hluboká: Dašek (Zeman) – Adam, Škopek, Rákosník Robin, Melichar, Rákosník Roman, Formánek – Nedorost, Vácha, Schmidtmayer, Moudrý, Miler, Bahula, Matys, Arnold, Hanzal, Maurenz.

Do Vimperka přijel soupeř z Hluboké nad Vltavou, který posílil o hráče Samsonu České Budějovice, jež do letošní sezony nenastoupil. Na Hluboké tak hostuje třeba Martin Hanzal, David Nedorost či Erik Bahula.

Start do sezony vyšel hokejistům Krumlova lépe, Vimperk odjel s prázdnou

První třetina začala oboustranně svižně, a vimperští hráči byli aktivnější a měli hned několik gólových šancí, které opět nedokázali proměnit. A tak v závěru třetiny trestali hosté. Nejprve v 15. minutě využili přesilovku, kdy Arnold využil skrumáže před domácí svatyní a dotlačil kotouč za záda bezmocného Dvořáka. Sedm vteřin před první sirénou udeřil soupeř podruhé, když se trefil Schmidtmayer.

Vstup do druhé třetiny se domácím nepovedl a hned po třech minutách překonal Dvořáka Martin Hanzal. Ve 30. minutě pak svou druhou brankou zvýšil Arnold již na 0:4. V této části hry byli Hlubočtí jasně lepším týmem, lépe kombinovali, lépe bruslili a domácím jakoby docházely již ve druhé třetině síly. V poslední části byla hra celkově rozháraná, přesto si více příležitostí ke skórování vytvořil soupeř, ale branka již nepadla, bohužel ani do branky, kterou hájil Dašek, který si tak připsal první čisté konto v soutěži.

Domácí tým má na čem pracovat, ale určitě není třeba věšet hlavu. Je zapotřebí více potrénovat, dostat se do herní pohody a dostat do sebe sebevědomí při zakončování, protože to nejvíce tým trápí. Další utkání Vimperští sehrají v neděli 8. října od 18:45 hodin na ledě sousedních Strakonic, což je takové malé derby.

Zdroj: Jiří Horejš, HC Vimperk