/FOTOGALERIE/ Premiéru v této sezoně měl v hokejové krajské lize zimní stadion v Hluboké nad Vltavou. Prvním soupeřem, který do podzámčí přijel, byl Vimperk. Domácí hokejisté nakonec výhrou roli favorita naplnili.

Ani ve druhém vzájemném utkání sezony vimperští hokejisté proti Hluboké nebodovali. | Foto: Zdeněk Formánek

Hluboká nad Vltavou - HC Vimperk 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 12:25 L. Moudrý (D. Nedorost), 31:57 K. Vácha (J. Miler), 36:48 R. Rákosník (D. Nedorost, L. Matys), 57:37 J. Miler (K. Ťoupal), 58:17 L. Moudrý (R. Rákosník (D. Arnold). Rozhodčí: Hamr - Hron, Kopřiva.

Sestava Vimperka: Dvořák - Turek, Drabeš, Hrůša, J. Předota, Topinka - Samohejl, Kašpar, Novotný, Šafář, Korous, Paukner, Vavřík, Koška.

Na domácím ledě Vimperští Hluboké podlehli 0:4. V podzámčí to dlouho vypadalo na drama až do konce, necelé tři minuty před závěečnou sirénou vedli domácí jen o gól.

"Na současnu situaci byly herní podmínky dobré, nikdo si nestěžoval na led. Ten byl perfetně připravený. První třetinu jsme začali dobře. Bylo to celkově opatrné a my hráli dobře dozadu. Domácí se moc nedostávali do šancí. Druhá třetina byla hodně rozkouskovaná, hrálo se často ve čtyřech a znovu se projevila naše bolavá pata. Zkrátka přesilovky nám nejdou. Mohli jsme soupeři odskočit, ale gól nedali a pak přišel trest. My si nejprve dali vlastence a domácí pak využili přesilovku pět na tři. Tam nám utekli o dva góly. Ve třetí třetině jsme začali aktivně a dali kontaktní gól. Měli jsme i další šance, ale přišla sporná situace, neodpískaný faul, soupeř jel v přečíslení tři na jednoho a dal čtvrtý gól a brzy nato pátý," shrnul utkání vimperský trenér Ondřej Předota.

Vimperští se dál potýkají s množstvím zranění a dalších absencí. "Jeli jsme tam ve třinácti lidech do hry, pět obránců a osm útočníků. Kromě dlouhodobě zraněných nejel ani Michal Horejš, který má něco s rukou, nebyl Holub, který je nomocný. Zkrátka se to všechno nahromadilo. Na druhé straně poprvé naskočil Petr Hrůša," doplnil k sestavě trenér Předota.

Nyní čeká Vimperské derby se Strakonicemi. Na jejich ledě vyhráli. "Chtělo by to zabodovat. Bylo již plno vzájemných duelů, před kterými se jednomu či druhému nedařilo a když jsme narazili na sebe, tak se to obrátilo," hovořil o dalším duelu s nadsázkou Ondřej Předota.

Výsledky ostatních zápasů: Soběslav - Radomyšl 1:6, Božetice - Veselí nad Lužnicí 1:8, Český Krumlov - Strakonice 3:6. Utkání Jindřichův Hradec - Milevsko bylo odloženo.

