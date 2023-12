/FOTOGALERIE/ Krajská liga hokejistů 12. kolem završila druhou třetinu základní části. Vimperští hostili v tradičním derby soupeře ze Strakonic a po velké bitvě padli o jedinou branku. Tím však vypadli z osmičky pro play off.

Hokejová KL: HC Vimperk - HC Strakonice 1:2 (0:0, 1:1, 0:1). | Foto: Zdeněk Formánek

HC Vimperk - HC Strakonice 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 36. Korous (Vavřík, Topinka) – 27. Šebesta (Lukeš, Dlouhý), 50. Novák (Vráblík, Přibyl). Vyloučení: 2:3. Bez využití. Rozhodčí: Trnka - Kopřiva, Knor. Diváci: 300.

Sestava Vimperka: M. Dvořák (D. Kůs) — L. Turek, D. Drabeš, P. Hrůša, J. Topinka, J. Předota, M. Horejš — L. Holub, T. Koška, M. Časta, R. Rolínek, D. Kašpar, P. Novotný, J. Šafář, V. Korous, J. Vavřík.

Bylo to derby, jak má být, z obou stran rychle hrané a plné výborných výkonů obou brankařů. V první třetině měli domácí minimálně dvě gólové šance, které bohužel nevyužili, a tak třetina skončila 0:0. Ve druhé části začalo utkání gradovat, ale bohužel po chybě domácího hráče se ujali hosté vedení, kdy domácího gólmana Dvořáka překonal Šebesta. Tlak domácích se zvyšoval a Václav Korous dokázal do konce třetiny vyrovnat na 1:1. Ve třetí části bylo patrné, že kdo dá v tomto vyrovnaném utkání branku, bude mít hodně navrch. Toto se stalo, ale bohužel ve prospěch hostů. Po chybě domácích hráčů v útočné třetině zvýšil hostující Novák na 2:1. Domácí urputně bojovali, nastřelili tři tyčky, ale bohužel i při hře bez brankaře se domácím nepodařilo utkání vyrovnat.

Je to již druhé utkání po sobě (Krumlov a teď Strakonice), kdy Vimperští téměř vyhrané utkání bohužel nedotáhli do vítězného konce. Domácí tým hrál bez pěti hráčů základní sestavy a i tak musím říct, že výkon našich hráčů byl dobrý.

V neděli odjíždí Vimperští do Písku na utkání s domácím celkem Radomyšle. Není třeba připomínat, že play off se neodkladně blíží a Vimperští musí začít vyhrávat a proměňovat šance, jinak se jim vrátka do play off zavřou.

Aktuální tabulku najdete ZDE.

Autor: Jiří Horejš, vedoucí týmu