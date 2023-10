/FOTOGALERIE, VIDEO/ První třetinu dlouhodobé části Krajské ligy zakončili vimperští hokejisté domácím soubojem se suverénem této sezony z Milevska. Hosté o svém vítězství rozhodli prakticky již v první třetině.

Hokejová KL: Vimperk - Milevsko. | Video: Zdeněk Formánek

HC Vimperk - HC Milevsko 2:8 (1:4, 1:1, 0:3)

Branky: 12. Sitter J. (Šafář, Samohejl), 25. Paukner (Vavřík, Kašpar) – 2. Chocholoušek (Vochozka, Svoboda), 10. Januška (Pouch, Svoboda), 15. Masopust M. (Janoch), 16. Masopust M. (Krcho V., Svoboda), 28. Masopust (Janoch), 55. Januška (Řezáč), 57. Januška (Suchan, Vochozka), 58. Krcho V. (Masopust, Řezáč). Vyloučení: 6:6, z toho Turek a Samohejl (D) 5+OK. Rozhodčí: Macháček - Loucký, Klimeš.

Sestava Vimperka: Dvořák (Kůs) - Turek, Horejš, Drabeš, Předota J. - Boška, Kašpar, Vavřík, Novotný, Šafář, Paukner, Sitter J., Sitter R., Koška, Samohejl.

"Nastoupili jsme proti největšímu favoritovi soutěže s tím, že se budeme snažit nedostat jako první branku. To se bohužel stalo, tak jako v předešlých zápasech, nám se to rozsype a my pak výsledek naháníme. I když si myslím, že výsledek 1:4 po první třetině až tak neodpovídá předvedené hře z naší strany. Druhá třetina byla vyrovnaná, ale my opět doplácíme na naší bolest, kdy nedokáže proměnit vyložené šance a trefit prázdnou bránu. To pak nemůžeme myslet na nějaký úspěch. Bohužel, místo, abychom dali na 3:4, tak dostaneme na 2:5. Třetí třetinu pak rozhodla vyloučení na naší straně, kdy byl nejprve vyloučený na 5+OK Lukáš Turek, což jsem ale nepochopil, proč on dostal do konce utkání a hráč Milevska pouze 2+2. Pak byl nešťastně vyloučený Honza Předota a po hrubém zákroku Pavel Samohejl. Jeho zákrok jsem nepochopil, bylo to v daný moment vůči týmu i nám trenérům nefér. Milevsko samozřejmě nabídnutou šanci na přesilovku pět na tři náležitě využilo," komentoval duel asistent trenéra Vimperka Karel Drabeš.

Zápas je historií a Vimperští musejí přemýšlet o těch daších. "Musíme spočítat šrámy, do kolonky zraněných hráčů přibyl Páťa Novotný, na zápas do Jindřichova Hradce nemůžou odcestovat další hráči, ale my se musíme na tento zápas připravit a pokusit se získat nějaké body. Náš cíl, dostat se do play-off, je stále stejný. Věřím, že i to pověstné štěstíčko se také konečně obrátí k nám a my začneme vyhrávat," dodal Karel Drabeš.

Ostatní výsledky 6. kola: Strakonice - Soběslav 2:1, Veselí nad Lužnicí - Radomyšl 9:2, Český Krumlov - Hluboká 3:6, Boáetice - Jindřichův Hradec 4:6.

V aktuální tabulce patří vimperským hokejistům osmé místo.