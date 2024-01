/FOTOGALERIE/ Patnácté kolo Krajské ligy hokejistů poslalo hráče HC Vimperk na led suveréna soutěže do Milevska. Hrstka statečných hráčů ze Šumavy však udělala z papírově jasného zápasu velké drama.

Vimperští hokejisté tráili lídra. V Milevsku padli 1:2. Ilustrační foto. | Foto: Zdeněk Formánek

HC Milevsko - HC Vimperk 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 35. Svoboda (Sucham Vochozka), 47. Chocholoušek (Štekr, Januška) - 53. Šafář (Vavřík, Koška). Vyloučení: 1:3. Využití přesilovek: 1:0. Rozhodčí: Macháček - Hřídel, Ent.

Sestava HC Vimperk: Dvořák (připraven Kůs) - O. Předota, Turek, Horejš, Drabeš, J. Předota - Kašpar, Novotný, Holub, Korous, Vavřík, Boška Časta, Šafář, Koška.

S pořádně prořídlou sestavou vyráželi Vimperští do Milevska, přesto drželi lídra tabulky u krku až do posledních vteřin. V zápise o utkání figuroval mezi hráči i trenér Ondřej Předota. "Nakonec jsem na led neskočil," potvrdil s úsměvem Ondřej Předota, že byl i na tuto variantu připraven.

Nicméně i v okleštěné sestavě podali Vimperští výborný výkon a potvrdili, že se dá hrát proti každému soupeři. "Musím kluky pochválit za celkový přístup i herní projev, protože jsme i ve dvanácti lidech byli vyrovnaným soupeřem," chválil trenér své hráče a dodal: "Důležité bylo, že jsme nedostali na začátku gól, protože si Milevsko vytvořilo dost velký tlak. Nás podržel Marek Dvořák v bráně. My se mu to snažili usnadnit, takže na puky viděl. Po bezbrankové první třetině se to herně trochu srovnalo, my tam měli také nějaké šance. Pak jsme inkasovali v oslabení. Na druhý gól domácích jsme dokázali brzy reagovat snížením na rozdíl jednoho gólu a při závěrečné power play bráchovi Honzovi přeskočil puk hokejku, když byl sám před gólmanem. Těsně kolem brány pálil Michal Horejš. Škoda, bylo na vyrovnání. Ale musím i přes porážu před klukama smeknou. Odehráli skvělou partii."

Pro hokejisty samotné je to vzpruha do posledních kol, kdy bojují o play off. Nyní je čeká domácí duel s Jindřichovým Hradcem a v případě výhry by mohlo být play off jisté. "Každý zápas do konce základní části bude důležitý, ale konkrétně proti Hradci musíme vyhrát, abychom se do play off dostali. Nyní v Milevsku jsme si potvrdili, že i v play off můžeme překvapit. Když budeme v plné sestavě, může to dopasnout jakkoliv. Měli by se po zranění vrátit Jirka a Radek Sitterovi, nebyl Švarc, Rolínek a další. Když se sejdeme a půjdeme štěstí naroti, tak se dá něco uhrát," burcuje tým do závěru soutěže trenér Ondřej Předota.

