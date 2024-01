/FOTOGALERIE, VIDEO/ Prvním duelem Krajské ligy po vánoční přestávce byl pro vimperské hokejisty souboj s Božeticemi. Proti poslednímu celku tabulky byli jasným favoritem a tuto roli také potvrdili a drží si sedmé místo tabulky.

Krajská liga: HC Vimperk - TJ Božetice. | Video: Zdeněk Formánek

HC Vimperk - TJ Božetice 7:2 (2:0, 3:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 4. Šafář (Horejš, Koška), 13. Švarc (Turek), 27. Holub (Kašpar), 28. Korous (Vavřík), 31. Rolínek (Koška, Topinka), 52. Šafář, 59. Šafář (Rolínek) – 52. Brož (Fencl, Staněk), 54. Radosta (Jelínek, Nevolný). Vyloučení: 5:3. Bez využití. Rozhodčí: Jílek - Diviš, Mašek.

Sestava HC Vimperk: Kůs (připraven Dvořák) - Turek, Předota, Horejš, Drabeš, Topinka - Novotný, Pešl, Holub, Korous, Vavřík, Boška, Časta, Šafář, Koška, Kašpar, Švarc, Rolínek.

Se vší úctou k soupeři to byl duel, který měli domácí bez problémů vyhrát a připsat si "povinné" body. Výsledek byl jednoznačný. "Důležité bylo soupeře nepodcenit. V minulé sezoně hrály Božetice také na chvostu tabulky a my u nich prohráli, takže jsme si byli vědomi, že je to nevyzpytatelné a hráli od začátku napno. Vedli jsme sice po první třetině o dvě branky, ale je třeba říci, že nás podržel mladý gólman Kůs, který šel poprvé do brány. Kdyby dal soupeř kontaktní gól, moho se to vyvíjet jinak. Ve druhé třetině nám to hosté usnadnili, když vystřelili na bránu snad je pětkrát a my náskok navýšili. Do poslední třetiny jsme však vstoupili tak, jakoby si kluci mysleli, že už je konec. Celkově zápas asi na pohled nebyl moc pěkný a ani pístup hráčů nebyl ideální," shrnul utkání vimperský trenér Ondřej Předota.

Vladimír Pešl se rozloučil s bohatou hokejovou kariérou ve vimperském dresu

Jak již bylo řečeno, příležitost dostal mladý gólman Kůs a chytil ji za pačesy. Odvedl kvalitní výkon. "Dan přesvědčil, že do brány patří, je to naděje vimperského hokeje. Když jsme měli přípravu, tak chytal proti Radomyšli a také si vedl dobře. Určitě je příslibem do budoucna," pochválil gólmana Kůse trenér.

Vimperští dál bojují o play off. Z jedné strany nikdo asi nechce skončit sedmý či osmý, aby nenarazil na Hlubokou či Milevsko, ale tabulka se srovnala a dá se hrát i o lepší místo. "Nyní jedeme do Milevska, kde to bude na ledě lídra hodně těžké. Pak máme doma Hradec. Důležitý zápas, který potřebujeme vyhrát. Pak jsou tam na závěr Veselí a Soběslav. Všechno jsou to silní soupeři, tak uvidíme. Ale popereme se o co nejlepší umístění," slíbil trenér Předota a dodal: "Je fakt že opravdu asi nikdo nechce jít ze sedmého či osmého místa, na druhou sttranu bychom se rádi po dlouhé době do play off podívali. Myslím si, že když se proti Hluboké a Milevsku pořádně zabojuje, tak se i s těmito soupeři dá něco uhrát."

