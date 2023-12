/FOTOGALERIE/ Krajská liga ledních hokejistů má na programu 12. kolo základní části a to přinese velké derby. Vimperští hokejisté přivítají na svém ledě v neděli od 17 hodin HC Strakonice. Postavení v tabulce favorizuje hosty, ale derby nikdy nemá favorita.

Vimperské hokejisty čeká derby se Strakonicemi. | Foto: Zdeněk Formánek

Při pouhých deseti účastnících završí 12. kolo druhou třetinu základní části, a tak vrcholí boj o rozřazení pro play off. Vimperští balancují na jeho hraně, Strakoničtí ho mají prakticky jisté, ale žene je kupředu co nejlepší umístění a teoreticky snadnější soupeř pro play off.

Souboj HC Vimperk - HC Strakonice patří k nejsledovanějším v soutěži. Tradiční soupeři, v jejichž týmech se prolínají jak hráči, tak v minulosti i trenéři. První vzájemný duel na strakonickém ledě vyhrál Vimperk 4:3. V tomto duelu Strakoničtí vedli 2:0, soupeř otočil na 2:3, po dvou třetinách byl stav 3:3 a rozhodující gól dal v posledním dějství vimperský Kašpar.

V aktuální tabulce jsou na tom podstarně lépe Strakoničtí, kteří mají na 4. místě 21 bodů. Vimperk jich posbíral deset a je osmý. I výsledky minulého kola hovoří ve prospěch Strakonic, které vyhrály v Českém Krumlově 6:3. Vimperští sice předvedli na Hluboké sympatický výkon, nicméně body zůstaly v podzámčí. "Chtělo by to zabodovat. Bylo již plno vzájemných duelů, před kterými se jednomu či druhému nedařilo, a když jsme narazili na sebe, tak se to obrátilo," burcuje hráče vimperský trenér Ondřej Předota.

Aktuální tabulku najdete ZDE.