/FOTOGALERIE/ Po krátké přestávce se znovu roztočí kola hokejové Krajské ligy. Nyní trochu netradičně v pátek, kdy startují první zápasy čtvrtfinále play off. Vimperští míří na led Hluboké do Pouzar centra v Českých Budějovicích.

Statuje čtvrtfinále ply off mezi Hlubokou a HC Vimperk | Foto: Zdeněk Formánek

Co se událo v osmnácti kolech základní části hokejové Krajské ligy, je v tuto chvíli zapomenuto. Startuje play off, což je naprosto nová soutěž. Žádné výsledky z dlouhodobé části neplatí a nemají žádnou váhu. Již čtvrtfinále play off se hraje na tři vítězné zápasy, a tak se mají fanoušci nač těšit.

Vimperští hokejisté se utkají s Hlubokou nad Vltavou. Ta skončila na druhém místě základní části, a tak se začíná v pátek 16. února na jejím ledě. Ne však na otevřeném stadionu v Hluboké, ale v Pouzar centru v Českých Budějovicích. "Standardně jsme trénovali dvakrát v týdnu. Nyní v úterý jsme trochu něco nacvičili, i když jsme nebyli v úplně kompletní sestavě. Někteří kluci jsou pracovně mimo a nebyli ani kluci kteří hrají Univerzitní ligu za Black dogs. Ale ještě je na programu čtvrteční předzápasový trénink, takže poslední detaily doladíme tam a přichystáme se na pátek," uvedl vimperský trenér Ondřej Předota.

Během dlouhodobé části měli Vimperští často problémy se sestavou. Jak to vypadá před play off? "Až na Radka Rolínka jsou všichni zdrávi a připraveni. Radek omarodil a uvidíme, zda se stihne uzdravit. Jinak bychom měli hrát v nejsilnější sestavě. Jak jsme to lepili v základní části, kdy jsme hráli prakticky pokaždé v jiné sestavě, tak bychom měli nyní být v té nejsilnější," vyslal pozitivní zprávu fanouškům trenér.

V základní části se hrál vždy jen jeden zápas za týden, nyní hráče čekají tři v pěti dnech a možná hned pak další. "Věřím, že jsou na to kluci fyzicky dobře připraveni, ale uvidíme po sérii prvních tří zápasů. Nabrat fyzičku nebyl čas, zaměřili jsme se hlavně na herní situace. Ale kluci určitě připraveni jsou, protože jsme některé zápasy odehráli v jedenácti či dvanácti lidech. To také zvládli. Navíc, jak se říká, vždy je lepší hrát zápas než trénovat. A my bychom stejně v pátek trénovali, v neděli hráli zápas a v úterý zase trénovali. Takže nic nového, jen to všechno bude v zápasové zátěži," dodal trenér Předota.

Začíná se v pátek 16. února v aréně u Pouzara v Českých Budějovicích, v neděli se hraje ve Vimperku a v úterý opět na ledě Hluboké. Místo tohoto utkání ještě není známo. "Pro nás jen dobře, že se hraje na úvod u Pouzara, protože má hřiště standardní rozměry. Na Hluboké to bývá složitější se přizpůsobit. Věřím, že na první tkání přijede i plno našich fanoušků a pomohou nám uspět," zve na zápasy Ondřej Předota.