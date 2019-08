Táborský druholigový tým si po šesti dnech pobytu na ledě pozval k úvodnímu testu juniory českobudějovického Motoru a oboustranně přínosný duel dovedl k vítězství 5:2. Mezi střelce kohoutů se zapsaly i tři nové posily týmu, jmenovitě útočníci Jan Trummer s Jiřím Bártou a obránce Jan Radoš (všichni naposledy David servis České Budějovice). Vedle nich vyslali trenéři Arpád Györi s Miloslavem Čechem do boje také obránce Václava Berana (Letňany) a mladého forvarda z líhně Sparty Tadeáše Pejchala (zámoří, USPHL). Do branky se v úvodní polovině zápasu postavil navrátilec David Novák.

Na další přípravné utkání pozvou Táborští své fanoušky už v úterý, kdy si to od 18 hodin rozdají s nově se tvořícím týmem Moravských Budějovic. Do hry by měly v domácím dresu zasáhnout i další nové tváře.

Písečtí hokejisté otevřeli svůj zápasový program střetnutím na ledě sousedního Milevska, kde přehráli domácího účastníka krajské ligy hladce 8:1. V utkání představili několik nových tváří. Zatím nejvýrazněji lovil celek od Otavy ve Strakonicích, odkud přivedl do současného kádru brankáře Josefa Štrobla a útočníka Lukáše Bednaříka s Janem Pauknerem. V ofenzivě týmu se objevil také vimperský Ladislav Paule a běloruský mladík Dmitri Kot. O místo v obranných řadách Písku se ucházejí Josef Růžek (naposledy HC Tábor B) a mladý Matěj Šafář (jun. Motoru České Budějovice, mihl se také v táborském dresu).

V úterý se svěřenci trenérů Karla Herra a Václava Šrámka vydají k nováčkovi druhé ligy do Příbrami.