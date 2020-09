Zápas s prvoligovým týmem Slavie Praha poskytl trenérům táborského týmu spoustu zajímavého a užitečného studijního materiálu. Favorizovaní hosté byli v drtivé většině času na ledě lepším týmem, a navíc se už v první minutě hry uklidnili prvním vstřeleným gólem. Domácím hráčům se za nepříznivého stavu 0:4 podařilo dvěma brankami snížit své manko na rozdíl dvou branek, Pražané ovšem v závěru vrátili své výhře jednoznačnější podobu.

HC TÁBOR - SLAVIA PRAHA 2:6 (0:1, 1:3, 1:2)

Branky: 33. Radoš (Škoda, Pařízek), 46. Tejko (Šedivý) - 1. Šmerha (Vampola, Buchta), 22. Šmerha (Krejčí, Šteiner), 27. Šteiner (Kuťák, Ondráček), 31. Vlček (Hejda), 48. Steinocher (Ondráček), 59. Ondráček (Vlček, Petrov), rozhodčí: Květoň - Lang, Kubíček, vyloučení: 4:3, využití: 1:1, 650 diváků.

HC Tábor: Kolář (D. Novák) - Pařízek, Radoš, Černý, Doktor, Havran, Beran, Havelka - Prášek, Škoda, Matiášek - Šulek, Matušík, Přibyl - Tejko, Šedivý, Heřman - Bárta, Březina.

Slavia Praha: Michajlov - Buchta, Veber, Krejčí, Steinocher, Duda, Antoš, Hejda - Všetečka, Vampola, Šmerha, Ondráček, Vlček, Šteiner, Tomica, Kuťák, Brož, Petrov.

Hodnocení trenéra HC Tábor Arpáda Györiho: „Zápas nám byl ku prospěchu a ukázal nám, o čem hokej je, hlavně z hlediska rychlosti v řešení herních situací. V tomto směru měl soupeř samozřejmě navrch. Nás zaskočil inkasovaný gól už v první minutě a cítili jsme z týmu takový ten ostych z utkání se soupeřem, jakého běžně nepotkáváme. Hosté pak využili naše dvě zbytečná vyloučení z úvodu druhé třetiny a dali nám druhý gól, čímž získali ještě více klidu. Kluci každopádně dřeli a také si vypracovali několik slibných šancí, jenže jejich řešení bylo špatné. Výsledek nás samozřejmě netěší, ale utkání pro nás rozhodně splnilo účel. Máme poznatky, od kterých se můžeme odpíchnout do další práce.“

Do Pelhřimova kohouti nepojedou

V pátek večer měli kohouti zapečetit program své předsezónní zápasové přípravy, a to na ledě Pelhřimova. Po zvážení všech současných okolností ale nakonec mužstvo HC Tábor svou účast v utkání s omluvou odvolalo.

Rozhodnutí adresovat do Pelhřimova omluvu z utkání se zrodilo na základě současné situace v obou regionech spojené s koronavirovým onemocněním. Podstoupit rizika spojená s odehráním utkání by byla na obou stranách v porovnání s důležitostí zápasu zbytečně. Táborští tak po zvážení všech pro a proti svou účast v utkání odvolali. U domácích se setkali s porozuměním a nezbývá než poděkovat do Pelhřimova za vstřícnost, s jakou se k rozhodnutí postavili. Pokud by se v průběhu nadcházející sezony našla v kalendáři obou týmů mezera k odehrání vzájemného zápasu, rády si zrušený páteční duel vynahradí.