V posledních zápasech vyhráváte a daří se vám i herně. Blíží se výkony mužstva vašim představám?

Spokojeni nebudeme nikdy. Je to ošidné. Nechceme vyjadřovat nějakou přehnanou spokojenost. Na druhou stranu chceme, aby naši kluci věděli, jak dobře hrají. Když si vezmu poslední zápas v Havířově (Motor vyhrál 5:2 – pozn. red.), tak jsme nedostali gól při hře pět na pět. Inkasovali jsme pouze dvakrát v oslabení. Máme dobrou bodovou sérii, ale pořád je to jen začátek sezony. Hra se nějak vyvíjí. Chceme, aby si kluci věřili a věděli, že funguje to, co se snažíme dělat v tréninku a přenášet do zápasů.

Poslední výsledky i výkony přinesly do týmu klid?

To ano. S celým realizačním týmem jsme rádi, že se nám daří a je tady pohoda. Teď jenom nepřestat pracovat. Je pořád první čtvrtina soutěže a zajíci se počítají až po honu. Je před námi ještě spousta práce. Důležité je, aby hráči věděli, že když budou tvrdě pracovat, tak se dobrý pocit z výborně odvedené práce dostaví. A oni to ví. Díváme se jenom na sebe. Když hrajeme doma, tak chceme potěšit naše diváky. Chceme je potěšit i venku, protože za námi jezdí početná skupina fanoušků, za což jim moc a moc děkujeme. Je to pro nás velká podpora.

Jste ale připraveni i na to, že může přijít utkání, které se nepovede?

Vždycky může přijít zápas, kdy se nám nebude dařit. Ale kromě utkání s Litoměřicemi, kdy nám nevyšlo nic, tak kluci pracují výborně. Snažili se a pracovali i proti Litoměřicím. Ale nedařilo se a prostě jsme byli poraženi. Soupeř byl lepší a zasloužil si vyhrát.

Zatím se vám mimořádně daří venku. Prohráli jste jen po nájezdech v Benátkách nad Jizerou, ale třeba tři body z utkání v Jihlavě, Chomutově, Vsetíně i teď v Havířově mají velkou váhu. Vyhovují vám tyto zápasy na ledě silných protivníků?

Pro nás je jednodušší hrát s těžšími soupeři než s těmi relativně horšími. Třeba v Benátkách proti nám nastoupil mladý tým, který se na nás připravil a vyšťavil se. V dalších třech dalších duelech ale pak vyjde naprázdno. Musíme počítat s tím, že kamkoliv přijedeme s logem, které máme na dresu, a s naší motivací a plány, tak se na nás bude chtít každý vytáhnout. Z devadesáti procent bychom se měli naučit potvrdit tuto úlohu a hrát jako favorit. Ať se to někomu líbí, nebo ne. Do spousty zápasů v této roli jdeme. Také teď do Havířova jsme tak jeli, i když byl soupeř třetí v tabulce. Neříkám, že jsme byli nějaký obrovský favorit, ale výsledkově jsme byli nad nimi. Potřebuješ se prosadit a svým způsobem bráníš první místo. Chceš ucuknout v tabulce, abychom si udělali bodový polštář pro případ, že nějaká porážka přijde. Jako trenér ale nemohu říct půl slova na to, jak kluci pracují. Za to jsem nejvíc šťastný. Výhry přijdou s tím, když budeme pracovat tak, jak pracujeme. Musím znovu zopakovat, že kluci pracují velmi dobře. Stojí je to velké úsilí. Ale chtěl bych, aby lidi kolem věděli, jak hráči tvrdě makají.

Je sice stále ještě teprve začátek sezony, ale je pro vás důležité, že jste na prvním místě tabulky Chance ligy?

Určitě. I když teď to ještě nic neznamená, tak je krásné se podívat na tabulku. V horních patrech se jednoznačně chceme pohybovat. Nedíváme se okolo, ale v naší soutěži je rozhodně dost týmů, které měly úplně jiná očekávání, a podívej se, kde se pohybují. Soustředíme se na sebe. Jak jsem o tom mluvil, pokud budeme takhle poctivě pracovat a všichni budou dodržovat systém, který chceme hrát, a budeme hrát týmově, tak máme mužstvo na to, abychom se v horních patrech udrželi. Pro sebevědomí je první místo vynikající věc. Neříkám, že na nás někdy nesedne nějaká malá krizička, ale díky tomu, jak se prezentujeme na tréninku, tak jsme odměněni výsledky v zápasech.

Jste nejlépe střílejícím týmem v soutěži. Už se trošku podařilo vyléčit největší bolest týmu, kterou bylo právě proměňování šancí?

Strašně bych si přál, abychom dávali v každém utkání šest gólů. Někdy to ale prostě nejde. Je to dané také naší rolí v soutěži. Hlavně k nám se jezdí soupeři zaměřit především na obranu. A jsou to zápasy, které také potřebujeme zvládnout. Tak to prostě je. Týmy přijedou s nějakou taktikou a je na nás, abychom se s tím poprali. Věřím, že máme hráče, kteří na tomto levelu góly umí dávat. A myslím, že by je dokázali dávat i výš. Ale jsou tady a pracujeme s nimi. Samozřejmě bych si přál, aby kluci jako Doležal, Karabáček, Veselý, Endál, Gilbert nebo Martin Novák produkovali daleko větší počet gólů. Ale to bych mohl jmenovat prakticky všechny naše útočníky. Aby mi to udělali těžší, protože pro mě je teď hrozně složité někoho vyndat ze sestavy.

Klubovou tabulku produktivity vedou obránci Pýcha s Plášilem. Je to shoda okolností, nebo také nepříliš lichotivé vysvědčení pro útočníky?

Je to shoda okolností, ale taková, jak oni dva hrají. Dostávají prostor na ledě v situacích, kdy mohou body produkovat. Na druhou stranu na tom mají obrovský podíl a jsem za ně moc rád. Jsou to kluci v nejlepším věku a pomalu by od starších hráčů v kabině měli přebírat žezlo. Začít nějakým způsobem řídit autobus, který jede určitým směrem, když to takhle přirovnám. Že nám dva beci vedou produktivitu, může být dočasné. Někdo je může přeskočit. Jsem moc rád, že body dělají a daří se jim. Jsou to dva naši stěžejní obránci. Pro útočníky může být motivace je sesadit.

Čeká vás utkání s nováčkem soutěže Sokolovem. Co čekáte od tohoto týmu bez hvězd?

Bude to urputný soupeř, který nepřestane hrát. Není to tým, kterého by ty ostatní vystřelovaly ven ze zimáku. Nebude to jednoduché. O Sokolovu víme, že je to celek, který dohrává souboje, hraje velmi dobře systémově, vrací se. Jsou to kluci, kteří ví, že když nebudou hrát poctivý, týmový a pracovitý hokej, tak nemohou uspět. Je tam delší dobu trenér Karel Mlejnek, jenž s týmem dokázal postoupit, měli vynikající přípravu, ale teď se jim výsledkově nedaří. Byl bych strašně nerad, aby se chytili zrovna na nás. Respektujeme sílu soupeře, který do této soutěže patří. A je na nás, jak si s tím poradíme. Kluci o něm dostanou informace, ale z devadesáti procent to bude o nás, jak k utkání přistoupíme a budeme hrát. Chceme do hráčů dostat, že každý zápas i trénink je důležitý. Nefunguje to tak, že jen zmáčkneš vypínač, když potřebuješ odehrát dobrý zápas. Čekám týmový a pracovitý výkon, jaký jsme předvedli naposledy v Havířově.