Rotace v domácí brance pokračuje, tentokrát dostal příležitost Klouček. Jinak nastoupila vítězná sestava z pondělní dohrávky v Litoměřicích. Mimo hru je kvartet marodů Plášil, Pavel, Karabáček a Přikryl, místo na soupisce nezbylo ani na útočníka Veselého. Hosté nasadili do branky exbudějovického Kůdelu.

Jihočeši začali roli favorita potvrzovat hned od začátku utkání. Ve 4. min. našel Christov před brankou přesnou přihrávkou Allena a americký bek pohotovou střelou zaznamenal svůj vůbec premiérový gól v českobudějovickém dresu.

Na druhou branku se čekalo pouhé tři minuty a opět v tom měla prsty první formace domácích. Venkrbec posunul kotouč před branku, a než ho stačil Kůdela přikrýt svou lapačkou, Christov mu ho prostrčil do sítě.

Převahu Jihočechů potvrdil ještě v první třetině Babka naprosto přesným švihem, který zamířil od tyčky do sítě Kůdelovy klece – 3:0. Až v závěru prvního dějství zahrozili také hosté, ale Klouček potvrdil výbornou formu z posledních zápasů.

„Měli jsme výborný vstup do utkání. Už po sedmi minutách jsme vedli 2:0 a pak jsme přidali ještě další gól. Vedení o tři branky, to je přesně to, co jsme potřebovali. Takové začátky po nás vyžadují i trenéři. Takhle bychom měli pokračovat po celý zápas,“ zhodnotil úvodní třetinu útočník Motoru Václav Karabáček, kterého momentálně postavil mimo hru zlomený prst.

Jeho zdraví spoluhráči na ledě mu poté ale zase až tak moc radosti nedělali. Sice i po změně stran hru kontrolovali, ale už nebyli tak hladoví po gólech. A tak se skóre z ničeho nic měnilo na druhé stran. Z ojedinělého protiútoku vypálil Gřeš, Klouček vyrazil kotouč ramenem jen nad sebe a ten se dokutálel za jeho záda – 3:1.

Sice to vypadalo skutečně jen jako výkřik ze tmy a domácí nadále tahali za delší konec provazu, ale bohorovnost se domácím hráčům nevyplatila. Hrálo se sice převážně před Kůdelovou brankou, ale s koncovkou už to ve druhé třetině nebyla žádná sláva. Dobrou množnost měl v přesilovce Holec, leč přestřelil.

Hosté se sice před Kloučkem objevovali jen zřídka, ale byli o to nebezpečnější. Hlinkovu střelu ještě zlikvidoval Klouček pohotovým rozklekem, ale nenápadný projektil Dundáčka mu přistál přímo u tyčky – 3:2.

„Druhá třetina nám tolik nevyšla a dostali jsme dva góly. Trochu jsme polevili a ubrali z tlaku z první třetiny. Měli jsme dobré momenty, ale soupeř se zlepšil. Musíme se na třetí třetinu zase zvednout a doufám, že zápas dotáhneme do vítězného konce,“ konstatoval po skončení druhého dějství Karabáček.

Motor se také zvedl. Hned na začátku třetí třetiny dotlačil kotouč za brankovou čáru i s Kůdelou, takový gól však uznán být nemohl. Na druhé straně musel být ve střehu Klouček při tvrdé ráně obránce Husáka.

Domácí byli v závěrečné části lepší. Rozdílový gól měl na hokejce Kloz, který vystihl špatnou rozehrávku soupeře. Z prostoru mezi kruhy ale zamířil jen do tyče. Holec poté v přesilové hře netrefil již téměř prázdnou branku.

Postupem času však domácí tlak slábl a Porubu vyrovnání vyloženě lákalo. Hosté se stále více osmělovali a Klouček musel být stále častěji ve střehu.

K trvalejšímu náporu ale Motor svého soupeře nepouštěl. Dvě a půl minuty před koncem se hostující střídačka odhodlala k power play. Vyrovnání se však nekonalo.

Naopak přesnou střelu do prázdné branky pečetil na 4:2 kapitán Pýcha.

Branky a nahrávky: 4. Allen (Christov, Holec), 7. Christov (Venkrbec, Vydarený), 16. Babka (Vydarený), 59. Pýcha – 25. Gřeš (Hudeček), 37. Dundáček (Brodek, M. Hlinka). Vyloučení: 1:3, bez využití. Rozhodčí: Souček, Jechoušek – Štofa, Beneš. Diváci: 5529.

ČEZ Motor: Klouček – Suchánek, Pýcha, Allen, Lytvynov, Svach, Vydarený – Holec, Venkrbec, Christov – Zd. Doležal, Kloz, Michnáč – Babka, Šimánek, Beránek – Endál, Gilbert, M. Novák – Prokeš. Trenéři Prospal a Totter.

Hlasy trenérů - Václav Prospal (Motor): "Spokojen mohu být jen s první třetinou. Po dlouhé době jsme měli v domácím utkání dobrý nástup. Od druhé třetiny jsme ale přestali střílet a tlačit se do branky. Dostali jsme dva góly a pak jsme se trápili. Nepomohli jsme si ani v přesilovkách. Na můj vkus jsme hráli až moc vlažně a málem se nám to vymstilo. Hokej se hraje šedesát minut, to jsme my nehráli."

Miloš Holaň (Poruba): Chybělo nám pět hráčů z prvních dvou pětek, které skolila viróza. To jenom taková drobná omluva. Nastoupili jsme zbytečně ustrašeně a po třech našich chybách šel soupeř do tříbrankového vedení. Od druhé třetiny se domácí trochu uspokojili a my jsme měli spoustu přečíslení, která jsme ale nevyužili. Třetí třetina byla vyrovnaná, při power play jsme špatně vyhodnotili situaci a dostali do prázdné čtvrtý gól."